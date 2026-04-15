¡Todos quedarán paralizados! El 'jefe' ya decidió qué pasará en La Casa de los Famosos en las próximas horas

Este 15 de abril de 2026 seguirán las celebraciones en La Casa de los Famosos Colombia.

Los participantes disfrutaron de un día de 'Amor y amistad' el lunes, palpitaron el Mundial 2026 el martes y vivirán el Halloween durante todo este miércoles.

Sin embargo, esa no será la única actividad, sino que los famosos se enfrentarán a una nueva jornada de nominación.

No obstante, esta no será igual a las anteriores, sino que cada uno de los habitantes adquirirá poderes al azar. ¿Qué es lo que ocurrirá?

¡Así será la nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026! El 'jefe' ya lo decidió

Este 15 de abril de 2026, en La Casa de los Famosos Colombia, se repetirá la dinámica que eliminó parcialmente a Andrés Altafulla de la competencia y, además, enemistó a Yina Calderón, Karina García y la 'Toxi Costeña'.

"Hoy es miércoles de poderes y esta vez no vienen en forma de manzanas, sino que de calabazas. Serán poderes que nuestros famosos tendrán que usar en los demás", afirmó Carla Giraldo en un video.

"Con estos poderes de las calabazas, cualquier cosa puede pasar. La casa nomina, los poderes hacen el resto y eso hace que nadie esté a salvo en esta casa", añadió Marcelo Cezán.

¿Cómo está la placa de nominación hasta el momento en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Por ahora, el único participante que se encuentra en riesgo de eliminación es Alejandro Estrada, que fue nominado por Karola, la última famosa en salir de la competencia.

Sin embargo, varios habitantes se le unirán en la noche de este 15 de abril. ¿Quiénes serán?

Recuerde conectarse con cada una de las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones de la App y de la señal principal del Canal RCN.