Revelan que se formará un supercontinente en el planeta Tierra y ya se conoce el nombre

Según un estudio realizado por científicos de las universidades de Curtin y Pekín, se estima que en aproximadamente 200 millones de años, la Tierra vivirá un impactante cambio en su estructura, pues los continentes de América y Asia se fusionarán para dar lugar a un nuevo supercontinente llamado "Amasia". Este fenómeno también implicará el cierre del océano Pacífico.

Utilizando un simulador de alta tecnología, los investigadores lograron determinar cuándo ocurrirá nuevamente la formación de un supercontinente en nuestro planeta. Los datos revelaron que en unos 200 millones de años, América y Asia colisionarán y darán origen a Amasia, un vasto territorio que modificará por completo el mapa mundial.

New @CurtinUni-led research has found that the world’s next supercontinent, Amasia, will most likely form when the Pacific Ocean closes in 200 to 300 million years. Read more: https://t.co/p1J4XEbCPw pic.twitter.com/EkzBV2DZbU