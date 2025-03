Yaya Muñoz vs. Norma Nivia: el tenso cara a cara en La Casa de los Famosos que dejó fuertes declaraciones

La Casa de los Famosos Colombia continúa generando momentos de alta tensión y el más reciente altercado dejó a los espectadores sorprendidos.

La modelo Yaya y la actriz Norma Nivia protagonizaron una acalorada discusión minutos antes de conocerse los votos del público, dejando en evidencia la creciente rivalidad entre ambas.

Todo comenzó cuando Norma Nivia decidió confrontar a Yaya por lo que consideró actitudes falsas dentro de la competencia.

Sin dudarlo, la actriz expresó su descontento y la llamó al posicionamiento, lanzándole una dura crítica:

Seguir mi instinto no me hace una persona falsa, me hace una persona coherente. Una persona falsa es aquella que me sonríe, como si no pasara nada, cuando habla mal de mí.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y, fiel a su estilo, Yaya respondió sin filtro, elevando aún más la tensión en la casa.

Una persona que dice tener tanto, como usted lo dice, pues primero se toma el tiempo de preguntar. Falsa no, yo también seguí mi instinto y mi corazón, porque nunca creí en usted, en su cara, y creo que nunca me le acerqué… Tranquila que no me voy a acercar a usted ni aquí, ni en ningún lugar, porque como se lo dije: no me interesaría nada con usted, yo salgo con gente frentera y no con dobles caras, declaró con firmeza.