¿El poder de manifestar?: el viral mensaje de J Balvin por el cumpleaños de Valentina Ferrer

J Balvin se ha tomado nuevamente las redes sociales para celebrar el cumpleaños de Valentina Ferrer, madre de su hijo, quien se ha ganado el corazón de los colombianos a raíz de su estable relación con el cantante.

Sin embargo, las imágenes ya son virales en redes ya que cientos de internautas aplaudieron el aparente poder de manifestación que el antioqueño habría utilizado para conformar su familia con la modelo argentina.

J Balvin celebra el cumpleaños de Valentina Ferrer

El intérprete de ‘Morado’ compartió un sentido carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló la primera instantánea que tendría junto a la mujer, quien años después se convirtió en su pareja sentimental. Así mismo, dejó saber su agradecimiento por haber logrado consolidar la que hoy es considerada como una de las relaciones más estables del mundo del entretenimiento.

“Amor, la primera foto fue el día que nos conocimos… y desde ese instante supe que serías la madre de mi hijo. Eres luz, alegría y baile… eres única. Feliz cumpleaños, amor… te amamos mamá de Godzilla”, manifestó el artista.

Cabe recordar que el paisa conoció a la argentina al contratarla para que fuera la modelo principal del videoclip de su canción ‘Sigo extrañándote’, sencillo lanzado en el año 2018 en donde el paisa y la mujer protagonizan una historia familiar junto a la mascota de Osorio.

De esta manera, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas recalcaron que el artista habría “manifestado” su familia en compañía de la argentina por medio de dicho videoclip.

J Balvin hace historia en Brasil

Por otro lado, J Balvin es tendencia tras haber participado en el festival ‘The Town’, hecho en Brasil, por lo que fue el primer cantante del género urbano en presentarse en el popular escenario internacional.

Por supuesto, la reacción del público no se hizo esperar ya que todos los asistentes dejaron de un lado su idioma nativo para cantar algunas de las canciones más exitosas del antioqueño como ‘Mi gente’, ‘Morado’, ‘Con altura’ y el remix de la canción ‘Bum bum tam tam’ con el que Balvin conquistó junto al talento de Anitta y MC Fioti.