¿Cuánto cuesta viajar en la semana de receso? Estos son los destinos más buscados por los colombianos

En Colombia, octubre no solo anuncia la llegada de los buñuelos y la Navidad, sino que también abre la puerta a una de las temporadas más esperadas que es la semana de receso escolar, que este año va del 6 al 10 de octubre.

Durante estos días, miles de familias y viajeros aprovechan la pausa académica para hacer maletas y descubrir nuevos lugares. Según cifras de la Aerocivil, más de tres millones de pasajeros se movilizan por vía aérea en esta fecha, mientras que la ocupación hotelera alcanza el 59%, de acuerdo con Cotelco.

Destinos nacionales más buscados en la semana de receso

El panorama turístico muestra que destinos de sol y playa siguen siendo los más deseados por los colombianos.

De acuerdo con datos de KAYAK, las búsquedas de vuelos para la semana de receso escolar crecieron un 13% frente al año pasado.

En el radar aparecen Santa Marta ($457.542), Cartagena ($390.000), San Andrés ($679.033), Medellín ($280.536) y Bogotá ($334.850) como los principales destinos nacionales.

“De acuerdo con nuestros datos, las búsquedas de vuelos para la semana de receso escolar aumentaron un 13% este año frente a la misma temporada del año pasado”, señaló Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Latinoamérica.

Esto confirma que, aunque el Caribe colombiano sigue siendo la joya turística, ciudades como Medellín y Bogotá destacan por sus precios más competitivos.

Viajes internacionales: el sueño de muchos colombianos

Los colombianos también miran más allá de las fronteras. Punta Cana ($1.706.883), Miami ($1.691.125) y Orlando ($1.753.204) encabezan el ranking internacional, seguidos por Ciudad de Panamá ($958.607) y Cancún ($1.598.333).

Punta Cana lidera con un incremento del 24% en búsquedas, mientras que Orlando creció un 23%.

En cuanto a hospedaje, Medellín sobresale con un precio promedio de $129.485 por noche, un 54% más bajo que en 2024, convirtiéndose en una opción urbana asequible. A nivel internacional, Barcelona presenta una reducción del 22% en sus tarifas, lo que anima a quienes sueñan con viajar a Europa.