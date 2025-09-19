CANAL RCN
Tendencias

¿Cuánto cuesta viajar en la semana de receso? Estos son los destinos más buscados por los colombianos

La semana de receso 2025 se acerca: descubre cuánto cuesta viajar en estas fechas y cuáles son los destinos nacionales e internacionales más buscados por los colombianos.

¿Cuánto cuesta viajar en la semana de receso? Estos son los destinos más buscados por los colombianos
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, octubre no solo anuncia la llegada de los buñuelos y la Navidad, sino que también abre la puerta a una de las temporadas más esperadas que es la semana de receso escolar, que este año va del 6 al 10 de octubre.

Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario
RELACIONADO

Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario

Durante estos días, miles de familias y viajeros aprovechan la pausa académica para hacer maletas y descubrir nuevos lugares. Según cifras de la Aerocivil, más de tres millones de pasajeros se movilizan por vía aérea en esta fecha, mientras que la ocupación hotelera alcanza el 59%, de acuerdo con Cotelco.

Destinos nacionales más buscados en la semana de receso

El panorama turístico muestra que destinos de sol y playa siguen siendo los más deseados por los colombianos.

De acuerdo con datos de KAYAK, las búsquedas de vuelos para la semana de receso escolar crecieron un 13% frente al año pasado.

En el radar aparecen Santa Marta ($457.542), Cartagena ($390.000), San Andrés ($679.033), Medellín ($280.536) y Bogotá ($334.850) como los principales destinos nacionales.

Descuento del salario a profesores de colegios públicos que salgan a protestar durante la jornada escolar
RELACIONADO

Descuento del salario a profesores de colegios públicos que salgan a protestar durante la jornada escolar

“De acuerdo con nuestros datos, las búsquedas de vuelos para la semana de receso escolar aumentaron un 13% este año frente a la misma temporada del año pasado”, señaló Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Latinoamérica.

Esto confirma que, aunque el Caribe colombiano sigue siendo la joya turística, ciudades como Medellín y Bogotá destacan por sus precios más competitivos.

Viajes internacionales: el sueño de muchos colombianos

Los colombianos también miran más allá de las fronteras. Punta Cana ($1.706.883), Miami ($1.691.125) y Orlando ($1.753.204) encabezan el ranking internacional, seguidos por Ciudad de Panamá ($958.607) y Cancún ($1.598.333).

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad
RELACIONADO

Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Punta Cana lidera con un incremento del 24% en búsquedas, mientras que Orlando creció un 23%.

En cuanto a hospedaje, Medellín sobresale con un precio promedio de $129.485 por noche, un 54% más bajo que en 2024, convirtiéndose en una opción urbana asequible. A nivel internacional, Barcelona presenta una reducción del 22% en sus tarifas, lo que anima a quienes sueñan con viajar a Europa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Modelo de Victoria's Secret preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: este es su estado

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y reveló si hay un romance con Raúl Ocampo

Otras Noticias

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Las rutinas de higiene serían clave a la hora de prevenir enfermedades como el cáncer.

Cundinamarca

Delincuentes vaciaron un colegio en Cundinamarca: se llevaron hasta los ahorros del amigo secreto

La Alcaldía ofreció una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más

Secretaria de Movilidad

Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo

ONU

ONU reimpone sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear