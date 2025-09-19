CANAL RCN
Tendencias

Participantes de MasterChef Celebrity piden el reintegro de Valeria a la competencia

Los cocineros se encuentran tras la búsqueda de posibles candidatos para un reemplazo en la competencia.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
03:12 p. m.
Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran en medio de un nuevo ciclo que ha causado incertidumbre en todos, pues la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, quien aún no abandona el juego, ha sido el principal tema de discusión de los días más recientes.

¿Posibles reemplazos para Luis Fernando Hoyos?

A raíz del más reciente debate con la presentadora Claudia Bahamón, algunos participantes expresaron su preocupación ante la larga ausencia que el actor Luis Fernando ha dejado en la cocina más importante del país. Por esto, algunas celebridades discutieron las consecuencias que su regreso podría generar, pues el hombre se encontraría incapacitado por un tema delicado de salud.

Pese a que algunos recalcaron que la prioridad es que el hombre logre una recuperación, otros manifestaron que lo más justo es que, si vuelve, llegue directo a un reto de eliminación sin derecho de salvarse.

Así mismo, los participantes se reunieron para dar los nombre de sus posibles candidatos para que el actor pueda ser reemplazado. Fue así como Ricardo Vesga sugirió que un buen reemplazo para el hombre podría ser la influencer Melissa Gate.

Valentina Taguado y David recalcaron que lo más justo es que Valeria vuelva a reintegrarse a la competencia, pues es la más reciente eliminada del juego. A esta moción también se sumó Pichingo, Carolina y Patricia, quienes reiteraron que la exparticipante se encuentra al mismo nivel de los demás cocineros.

No obstante, aún no hay novedades oficiales que dejen saber lo que ocurrirá con el destino del actor en la cocina más famosa y popular del país.

Carolina Sabino llora en la cocina de MasterChef

Por otro lado, el más reciente reto generó gran angustia entre todos los cocineros, pues llegó nuevamente a la cocina el desafío del muro que, sin duda alguna, ha puesto en jaque la calma del lugar. Aunque todas las parejas trabajaron en pro de realizar los mismos platos, la actriz Carolina Sabino y el humorista David no lograron cumplir el reto.

Ante la ausencia de un plato, Sabino rompió en llanto al manifestar que se había rendido en aquel reto, pues no logró unir su receta con la que su compañero había propuesto inicialmente.

