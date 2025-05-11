Ryan Castro se disfrazó y ayudó vendedores informales en Medellín en 'modo Camilo Cifuentes'

El reconocido cantante de reguetón Ryan Castro protagonizó un emotivo gesto en Medellín, luego de que un video mostrara cómo el artista se disfrazó de pies a cabeza para ayudar a varios vendedores ambulantes cerca del estadio Atanasio Girardot.

El video fue publicado por el perfil 'Bocados Anónimos' quien realiza labor social de la misma manera que Camilo Cifuentes y que incluso ha llevado a que ambos realicen colaboraciones. Esta vez, Ryan Castro fue quien realizó la labor solidaria, anunciando que pronto publicarán otros videos.

El emotivo gesto de Ryan Castro

Durante el video, Ryan Castro explicó que quería “cambiar un par de vidas” y se acercó a un puesto de raspados atendido por don Tulio, quien lleva más de 40 años trabajando en la zona. El artista le pidió uno de sus productos y, sin revelar su identidad, le anunció que compraría 40 raspados para regalar.

El video muestra cómo, tras revelar su identidad, Ryan Castro no solo pagó 2 millones de pesos por los raspados, sino que también le ayudó a prepararlos mientras seguía con su disfraz y además le regaló un televisor al vendedor.

Ryan Castro y su concierto en el Atanasio Girardot

Mientras cantaba su éxito 'Mujeriego', el artista se comprometió a que don Tulio pueda vender sus productos durante su concierto en el Atanasio Girardot, programado para el 25 de abril de 2026, cuando cerrará su gira El Sendé World Tour – De Regreso a Casa.

Ryan Castro, a través de otro emotivo video, anunció este concierto tan especial para él. "Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra", comentó, mientras mostró imágenes de la ciudad donde creció como persona y artista.