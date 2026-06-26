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Mhoni Vidente no se guardó nada y rompió el silencio tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo

La reconocida vidente se pronunció en sus redes sociales. ¿Cuál fue su mensaje?

Foto: @mhoni1 en Instagram y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
05:00 p. m.
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El 24 de junio de 2026, se presentó un doble terremoto en Venezuela.

El epicentro fue cerca de la costa norte del país y, en este momento, las autoridades continúan buscando personas desaparecidas.

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Además, Venezuela también se encuentra recibiendo donaciones internacionales de varios gobiernos, artistas, fundaciones y personas del común.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así reaccionó Mhoni Vidente tras el doble terremoto en Venezuela

En su cuenta de Instagram, Mhoni Vidente subió una publicación en la que le deseó fuerza a Venezuela.

"Fuerza, Venezuela. Dos sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 sacudieron la Costa de Morón, con violentos movimientos percibidos especialmente en Puerto Cabello. El impacto fue brutal en Caracas, con varios edificios colapsados", puntualizó.

"Mucha fuerza y fe a todos mis amigos de Venezuela. Que Dios y el Arcángel Miguel los protejan siempre", añadió.

Se han percibido temblores en Venezuela durante este 26 de junio de 2026: ¿en dónde?

El Servicio Geológico Colombiano ha estado atento a los movimientos telúricos que se han presentado en Venezuela y ha reportado al menos nueve episodios.

Estos han sido cerca de la costa del país y se han sentido en zonas como:

  • San Felipe.
  • Valencia.
  • Maracay.
  • La Asunción.
  • Cumaná.
  • Gran Roque.
  • Maturín.
  • La Guaira.
  • Los Teques.
  • Isla Ratón.
  • Barquisimeto.
  • Barinas.
  • Guanare.

¿Qué había dicho Mhoni Vidente antes del doble terremoto en Venezuela?

En el inicio del 2026, Mhoni Vidente aseguró que el nuevo año sería una época de mucho calor y fuertes sismos.

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Además, la reconocida astróloga de origen cubano también advirtió que podrían presentarse huracanes de categoría 5 y que, ante esos fenómenos, los habitantes de México son algunos de los que más deben tener precauciones.

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