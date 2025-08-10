Ella es Sara Cardona, la reconocida reportera colombiana que cautiva en Estados Unidos

Se trata de Sara Cardona, la reportera que roba todas las miradas en las transmisiones de la NFL.

Trayectoria de Sara Cardona

Sara Cardona es una periodista nacida en Medellín, Colombia, y criada en Nashville, Tennessee. A lo largo de los años, ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en Estados Unidos.

Su primer gran desafío fue adaptarse a un entorno donde el español era prácticamente inexistente. Con esfuerzo y dedicación, aprendió inglés y comenzó a abrirse camino en el mundo de los medios de comunicación.

Estudió Periodismo Audiovisual en la Middle Tennessee State University y, tras graduarse, inició una destacada trayectoria que la llevó a trabajar en reconocidas cadenas como Fox17, ABC36, CBS4 y ESPN 3, antes de consolidarse como reportera en NBC6 y colaborar con Telemundo 51.

Hoy, Sara Cardona es considerada una de las pocas mujeres latinas con presencia en transmisiones deportivas de alto nivel, abriendo camino para nuevas generaciones dentro del periodismo deportivo internacional.

¿Por qué Sara Cardona se volvió tendencia en redes?

Todo comenzó durante una transmisión del Monday Night Football entre los New York Jets y los Miami Dolphins, cuando Sara Cardona compartió en su cuenta de Instagram una fotografía sonriente acompañada del mensaje: “Publicación tardía del Monday Night Football”.

En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral, acumulando millones de vistas y siendo compartida en plataformas como X y TikTok.

Desde entonces, su nombre empezó a ganar fuerza en portales deportivos y de entretenimiento. Sin embargo, en diversas entrevistas, Sara ha reiterado que su verdadera prioridad no son las redes sociales, sino su pasión por el periodismo deportivo.

Por el momento, la periodista seguirá compartiendo más detalles sobre su carrera profesional y algunos aspectos de su vida personal, mientras continúa consolidándose como una de las voces femeninas más destacadas del periodismo deportivo en Estados Unidos.