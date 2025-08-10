CANAL RCN
Tendencias

Ella es Sara Cardona, la reconocida reportera colombiana que cautiva en Estados Unidos

La periodista ha cautivado a los espectadores gracias a su carisma y su evidente pasión por el fútbol americano.

Sara Cardona,
Foto: Instagram @sara_cardonaa

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
12:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se trata de Sara Cardona, la reportera que roba todas las miradas en las transmisiones de la NFL.

Karol G brilló en tarima: así fue su primer show en la NFL
RELACIONADO

Karol G brilló en tarima: así fue su primer show en la NFL

Trayectoria de Sara Cardona

Sara Cardona es una periodista nacida en Medellín, Colombia, y criada en Nashville, Tennessee. A lo largo de los años, ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en Estados Unidos.

Su primer gran desafío fue adaptarse a un entorno donde el español era prácticamente inexistente. Con esfuerzo y dedicación, aprendió inglés y comenzó a abrirse camino en el mundo de los medios de comunicación.

Estudió Periodismo Audiovisual en la Middle Tennessee State University y, tras graduarse, inició una destacada trayectoria que la llevó a trabajar en reconocidas cadenas como Fox17, ABC36, CBS4 y ESPN 3, antes de consolidarse como reportera en NBC6 y colaborar con Telemundo 51.

Hoy, Sara Cardona es considerada una de las pocas mujeres latinas con presencia en transmisiones deportivas de alto nivel, abriendo camino para nuevas generaciones dentro del periodismo deportivo internacional.

 

Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años
RELACIONADO

Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años

¿Por qué Sara Cardona se volvió tendencia en redes?

Todo comenzó durante una transmisión del Monday Night Football entre los New York Jets y los Miami Dolphins, cuando Sara Cardona compartió en su cuenta de Instagram una fotografía sonriente acompañada del mensaje: “Publicación tardía del Monday Night Football”.

En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral, acumulando millones de vistas y siendo compartida en plataformas como X y TikTok.

 

Desde entonces, su nombre empezó a ganar fuerza en portales deportivos y de entretenimiento. Sin embargo, en diversas entrevistas, Sara ha reiterado que su verdadera prioridad no son las redes sociales, sino su pasión por el periodismo deportivo.

Por el momento, la periodista seguirá compartiendo más detalles sobre su carrera profesional y algunos aspectos de su vida personal, mientras continúa consolidándose como una de las voces femeninas más destacadas del periodismo deportivo en Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

La Jesuu reveló amenazas por parte de la hermana de Yina Calderón: ¿qué ocurrió?

Artistas

J Balvin compartió emotivo mensaje a Zion tras estar hospitalizado, ¿qué dijo?

Karol G

Karol G hará parte del Fashion Show de Victoria’s Secret 2025: fecha, hora y dónde verla

Otras Noticias

Turismo

Reconocida aerolínea cobrará más por reclinar el asiento

La drástica decisión de aerolínea que cobrará más por reclinar el asiento en algunos de sus aviones.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Vea EN VIVO el partido entre la selección Colombia y Sudáfrica por el Mundial Sub-20 en directo por los octavos de final.

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional

Pacto Histórico

Consulta del Pacto Histórico en limbo jurídico tras fallo del Tribunal Superior de Bogotá

Ecuador

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato