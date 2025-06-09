Karol G brilló en tarima: así fue su primer show en la NFL

La colombiana Karol G volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más influyentes del momento. La antioqueña se presentó por primera vez en un espectáculo de medio tiempo de la NFL, un escenario reservado para figuras de talla mundial. El show se desarrolló en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, durante el duelo entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, en la segunda temporada consecutiva en la que la liga de fútbol americano organiza partidos oficiales en Brasil.

Sobre una tarima adornada con una estructura en forma de flor amarilla gigante, Karol G sorprendió al iniciar con un ritmo de funk brasileño interpretado en portugués, conectando de inmediato con el público local. Posteriormente, pasó a un repertorio que incluyó algunos de sus éxitos más recientes como “Si antes te hubiera conocido” y “Papasito”, encendiendo a los más de 47.000 asistentes que colmaron las tribunas.

Reacciones encontradas del público

Como suele suceder en presentaciones de esta magnitud, las opiniones no se hicieron esperar. Mientras algunos espectadores criticaron un presunto uso de 'playback', otros destacaron la puesta en escena de la colombiana y la forma en que supo apropiarse de un evento que históricamente ha estado dominado por artistas anglosajones. En redes sociales, miles de mensajes resaltaron el orgullo de ver a una artista latina alcanzar un escenario tan mediático.

El impacto de su presentación se extendió más allá de la música, pues la actuación de Karol G fue comentada también por personalidades presentes en el estadio, entre ellas Neymar y el surfista Gabriel Medina, quienes siguieron con atención el espectáculo.

Un partido electrizante como telón de fondo

El show de la colombiana sirvió como intermedio de un encuentro vibrante en el que Los Angeles Chargers vencieron 27-21 a Kansas City Chiefs. La cita, que contó con la asistencia de entrenadores históricos como Jim Harbaugh y Andy Reid, estuvo acompañada de un ambiente festivo que, según los protagonistas, puso la piel de gallina desde los himnos.

La presencia de Karol G en este escenario no solo ratifica su crecimiento artístico, sino que también abre la puerta para que más artistas latinoamericanos puedan brillar en vitrinas deportivas de talla mundial.