Ella es Valentina Castro, primera modelo colombiana en desfilar en Victoria’s Secret

Valentina Castro Rojas nació en Tumaco, Nariño, una tierra llena de cultura, ritmo y talento que, sin duda, marcaría su camino.

Carrera de Valentina Castro

Desde muy joven, Valentina se destacó no solo por su belleza y elegancia, sino también por su amor hacia las tradiciones de su comunidad. Era reconocida por sus trenzas, una expresión artística que compartía y promovía entre sus vecinas, convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo afrodescendiente.

A los 18 años, su vida dio un giro inesperado cuando fue convocada para desfilar en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo: la de Louis Vuitton en París. Ese momento fue el inicio de una carrera internacional que la llevaría a conquistar escenarios de la moda y a representar con orgullo sus raíces.

A lo largo de su trayectoria, Valentina tuvo que aprender, adaptarse y superar numerosos retos. Perfeccionar su caminar, dominar la pasarela y mantener su autenticidad fueron solo algunos de los desafíos que la convirtieron en una mujer fuerte, inspiradora y referente para nuevas generaciones de modelos colombianas.

Valentina Castro es confirmada como ángel de Victoria’s Secret

Recientemente, a través de la cuenta oficial del evento, se confirmó la participación de Valentina Castro como uno de los nuevos ángeles en el show más icónico de Nueva York, que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.

Aunque la modelo aún no ha hecho un anuncio formal en sus redes sociales, la noticia ya ha causado gran expectativa entre sus seguidores y en el mundo de la moda.

El evento será transmitido en vivo a las 7:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) a través de Prime Video y Amazon Live, además de las plataformas oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram, donde millones de espectadores alrededor del mundo podrán disfrutar del esperado desfile.