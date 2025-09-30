Ella sería la presunta pareja de Juan David Tejada tras su ruptura con Aida Merlano

Tras la polémica ruptura de Aida Victoria Merlano con su expareja Juan David Tejada, comenzaron a circular rumores de que el empresario estaría iniciando una nueva relación.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada mantuvieron una relación sentimental que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. La pareja compartía constantemente momentos de su vida e incluso anunciaron la espera de su primer hijo.

No obstante, recientemente confirmaron su ruptura, después de que muchos seguidores especularan sobre una posible separación al notar que ya no aparecían juntos en sus publicaciones.

Tras el anuncio, surgieron múltiples sospechas sobre los motivos de la ruptura. Incluso circularon videos en los que se ve a Juan David Tejada interpretando canciones en tono despechado, lo que avivó aún más los rumores.

¿Quién es la nueva pareja de Juan David Tejada?

Aunque aún se desconocen los motivos de la ruptura, Yina Calderón aseguró en el programa Escándalo TV que el empresario ya tendría una nueva pareja.

Lo que si puedo saber es que el man, ya tiene otra, afirmó la influencer.

La creadora de contenido reveló que Juan David fue visto en Cartagena junto a la deportista Alejandra Martínez.

El man le estaba haciendo un show de celos a la mujer terrible, comentó Calderón.

Aunque estas declaraciones no han sido confirmadas, lo cierto es que la ruptura con Aida Victoria dejó un sinsabor entre varios de sus seguidores.

Por ahora, Merlano continuará compartiendo detalles de su maternidad y de cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, mostrando cómo ha sido el proceso de convertirse en madre, los retos que ha enfrentado y la felicidad que le ha traído esta experiencia.