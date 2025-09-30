CANAL RCN
Tendencias

Ella sería la presunta pareja de Juan David Tejada tras su ruptura con Aida Merlano

Yina Calderón afirmó que Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, ya estaría saliendo con otra mujer.

Foto: @aidavictoriam y @jdt21_5 en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la polémica ruptura de Aida Victoria Merlano con su expareja Juan David Tejada, comenzaron a circular rumores de que el empresario estaría iniciando una nueva relación.

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada
RELACIONADO

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada mantuvieron una relación sentimental que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. La pareja compartía constantemente momentos de su vida e incluso anunciaron la espera de su primer hijo.

No obstante, recientemente confirmaron su ruptura, después de que muchos seguidores especularan sobre una posible separación al notar que ya no aparecían juntos en sus publicaciones.

Tras el anuncio, surgieron múltiples sospechas sobre los motivos de la ruptura. Incluso circularon videos en los que se ve a Juan David Tejada interpretando canciones en tono despechado, lo que avivó aún más los rumores.

¿Habrá una segunda oportunidad entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Esto dijo el streamer
RELACIONADO

¿Habrá una segunda oportunidad entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Esto dijo el streamer

¿Quién es la nueva pareja de Juan David Tejada?

Aunque aún se desconocen los motivos de la ruptura, Yina Calderón aseguró en el programa Escándalo TV que el empresario ya tendría una nueva pareja.

Lo que si puedo saber es que el man, ya tiene otra, afirmó la influencer.

La creadora de contenido reveló que Juan David fue visto en Cartagena junto a la deportista Alejandra Martínez.

El man le estaba haciendo un show de celos a la mujer terrible, comentó Calderón.

Aunque estas declaraciones no han sido confirmadas, lo cierto es que la ruptura con Aida Victoria dejó un sinsabor entre varios de sus seguidores.

Por ahora, Merlano continuará compartiendo detalles de su maternidad y de cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, mostrando cómo ha sido el proceso de convertirse en madre, los retos que ha enfrentado y la felicidad que le ha traído esta experiencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado predijo un accidente en la cocina de MasterChef: ¿se cumplió?

Viral

La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

El pronunciamiento surge tras el anuncio de varias clínicas que evalúan suspender la atención a los usuarios de la entidad, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y consultas médicas.

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

El influencer chino Tang Feiji murió en plena transmisión en vivo tras estrellarse con su aeronave. Cientos de seguidores presenciaron el trágico momento en Douyin.

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes