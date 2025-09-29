¿Habrá una segunda oportunidad entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Esto dijo el streamer

Westcol reveló si tendría otra oportunidad con Aida Victoria Merlano tras la polémica con su expareja Juan David Tejada.

¿Qué pasó en el en vivo de Westcol con Yina Calderón?

El streamer tuvo la oportunidad de compartir en vivo con Yina Calderón, donde ella habló sobre diversos temas personales, entre ellos su experiencia en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sus proyectos personales y cómo fue su relación con Karina García.

Además, Yina no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Westcol si era el padre del hijo de Aida Victoria Merlano, su expareja.

Ante esta inquietud, Westcol manifestó que no le parecía adecuado que se hablara públicamente sobre el embarazo y su relación con Merlano, ya que se trata de un asunto muy personal. No obstante, aclaró que no es el padre del bebé y que eso debe quedar claro para todos.

¿Westcol volverá con Aida Victoria Merlano?

Durante la transmisión, Yina Calderón le preguntó a Westcol si existía la posibilidad de retomar su relación con Aida Victoria Merlano, luego de que ella confirmara recientemente su separación de Juan David Tejada, vínculo del que ya circulaban varios rumores de ruptura.

Frente a esto, Yina expresó que la separación era motivo de celebración, aunque Westcol no compartió del todo esa opinión.

No puede desearle el mal a una mujer así, expresó Westcol.

Acto seguido, Calderón señaló que, a pesar de no mantener una buena relación con Aida, considera que ella es una gran mujer y una muy buena persona.

¿Usted no volvería con Aida? Diga sí o no, ella es muy buena persona, no es mi amiga, pero es muy buena chica, comentó Calderón.

La reacción de Westcol no se hizo esperar, aunque evitó confirmar o desmentir la pregunta de Yina. Cabe recordar que ambos protagonizaron un romance mediático que llegó a su fin en 2024. Meses después, Aida inició una relación con Juan David Tejada.