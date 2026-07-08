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Hijo de Diomedes Díaz estará en prisión domiciliaria por presunto secuestro y tortura

La medida fue aplicada a otros cinco presuntos integrantes de la organización de préstamos gota a gota vinculada al caso.

Hijo de Diomedes Díaz.
Hijo de Diomedes Díaz.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
06:47 p. m.
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En la tarde del miércoles 8 de julio, Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido artista vallenato Diomedes Díaz, fue enviado a prisión domiciliaria por un juez de Barranquilla.

La medida fue aplicada a otros cinco presuntos integrantes de la organización de préstamos gota a gota vinculada al caso por el que es investigado el hijo de "El Cacique de La Junta" y Betsy Liliana González.

A Luis Mariano le fueron imputados, en los primeros días de julio, los delitos de secuestro simple y tortura por los hechos ocurridos el 23 de agosto de 2025 en contra del señor Carlos Alfredo Mejía Vargas.

Nuevos detalles en investigación contra hijo de Diomedes Díaz por presunto secuestro simple y tortura
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¿De qué se acusa a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz?

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Díaz habría tenido un papel clave en el secuestro de Carlos Alfredo Mejía y su posterior traslado a una vivienda abandonada de Barranquilla, en la que fue sometido a maltratos físicos y psicológicos.

Se sabe que aquel 23 de agosto la víctima fue interceptada por “10 motocicletas con 20 hombres, aproximadamente, (a bordo) dedicados a (realizar) préstamos bajo la modalidad de los llamados gota a gota, quienes, bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, lo retuvieron”.

Mejía habría estado contra su voluntad en el inmueble durante varias horas en las que, presuntamente, fue golpeado incluso por Luis Mariano. Información preliminar sugiere que el hijo del cantante lo agredió con la cacha de un arma.

¿De cuánto podría ser la condena contra el hijo de Diomedes Díaz si es hallado culpable?
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Luis Mariano Díaz aceptó cargos:

Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, Luis Mariano Díaz aceptó los cargos por los que, una vez finalizado el juicio en su contra, podría enfrentar una condena de varios años en prisión.

De acuerdo con las autoridades, Carlos Alfredo Mejía habría sido secuestrado “como castigo por un acto presuntamente cometido por él o que sospechaban había cometido”.

Por su trabajo como cobradiario, integrantes de la red de préstamos gota a gota lo señalaban de haberse quedado con 15 millones de pesos que no entraron a la organización.

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