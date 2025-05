¿Amistad real?: Emiro se sincera sobre su vínculo con Melissa en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia se encuentra atravesando por sus últimas semanas ya que cada vez son menos los habitantes en el lugar. Por esto, la nostalgia se ha desatado en algunos famosos, quienes manifestaron sentir la ausencia de varios exparticipantes.

No obstante, se han abierto algunos espacios para que los jugadores puedan sincerarse y revelar varios de los planes que posee, una vez finalice la competencia.

El creador de contenido tuvo la oportunidad de ganar una cena para dos, la cual tomó en compañía de su compañero Camilo. El espacio se tornó en una sentida conversación con la que pudieron generar algunas reflexiones sobre el juego.

Un punto clave de la charla hizo referencia al futuro que algunas relaciones, construidas en el programa, iban a tener al finalizar el juego. Por esto, Navarro recalcó que dentro de sus aspiraciones está poder tener una amistad larga y duradera con Melissa, quien se ha convertido en su principal apoyo durante los últimos meses.

A mí me encantaría poder seguir mi amistad con Melissa, me encantaría que pueda llegar a la final y yo prefiero que llegue ella por encima mío. Ella ha sido la persona más leal que yo he conocido aquí en la competencia. Para mí es un apoyo inmenso y yo no tengo cómo agradecerle todo, recalcó.