Hija de Yeison Jiménez sorprendió y reveló cómo recuerdan a su papá en su casa: foto

La trágica partida del cantante Yeison Jiménez continúa impactando a Colombia y a sus seguidores alrededor del mundo. En las últimas horas, su hija mayor compartió a través de sus redes sociales un emotivo homenaje familiar que revela cómo están recordando día a día a su padre desde que falleció en el accidente aéreo del pasado 10 de enero de 2026, un suceso que dejó al país consternado.

El intérprete, reconocido en la música popular por su carisma, su voz potente y su cercanía con el público, generó un profundo dolor en miles de personas tras su muerte en una aeronave que sufrió un accidente mientras se desplazaba entre Paipa y Duitama, en Boyacá. La noticia fue confirmada por las autoridades aeronáuticas, y desde entonces su legado ha sido homenajeado de múltiples formas por colegas, aficionados y su propia familia.

Un altar lleno de amor y recuerdos

En la foto que publicó la joven, se aprecia un altar cuidadosamente dispuesto en el hogar familiar. Sobre una mesa reposan las cenizas de Jiménez, rodeadas de velas encendidas, ramos de flores, biblias y mensajes escritos a mano. Cada elemento refleja el profundo cariño y la devoción que su familia mantiene viva por el artista, así como la voluntad de honrar su memoria en un espacio íntimo y emotivo.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, escribió la joven en una de sus historias, acompañada de otra frase simple pero cargada de sentimiento: “Te amo, papi”. Estas palabras han conmovido a quienes siguen el proceso de duelo de la familia, revelando la dimensión humana detrás del personaje artístico. Además del altar, en redes sociales circulan múltiples mensajes de seguidores que comparten recuerdos, fotografías y canciones que conectan con la trayectoria de Jiménez.

El legado del artista sigue vivo

Aunque su vida terminó de manera inesperada, la huella que dejó Jiménez en el mundo de la música popular colombiana —y en quienes lo admiraban— ha continuado manifestándose en los días posteriores a su muerte. A través de tributos espontáneos, homenajes organizados por colegas y la repercusión que su música ha tenido en las plataformas digitales, se observa un fenómeno emocional que trasciende el dolor inicial.

El altar familiar, con sus velas y mensajes de amor, no solo simboliza la ausencia física del cantante, sino también la permanencia de su legado en el corazón de quienes lo amaron. Para sus seguidores y, especialmente, para su hija mayor, cada día de homenaje representa una forma de mantener vivo el recuerdo de un padre, un artista y un ser humano que dejó una marca indeleble en la música y en la memoria colectiva de Colombia.