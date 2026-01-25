CANAL RCN
Tendencias

La sauna, la sartén y la sazón ¿Por qué se escriben de esta manera?

Existe un método para determinar, en dos sencillos pasos, cuál es el género de una palabra en español.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 25 de 2026
07:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sauna, sartén y sazón son tres sustantivos que, si bien han llegado a utilizarse como palabras masculinas en frases y dichos populares, en realidad son todos femeninos.

En un video compartido a través de sus redes sociales, la docente de español conocida en redes sociales como ‘La profe Mónica’ explicó que los hispanohablantes y quienes aprenden el idioma cometen un error al “utilizar estas palabras en un género con el que no están registradas en el diccionario”, a pesar de que ocurre, coloquialmente, en algunas regiones.

Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones
RELACIONADO

Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones

¿Cómo identificar si una palabra es masculina o femenina en español?

Para evitar un uso erróneo de las palabras, sus artículos y promover un manejo adecuado del idioma español, la profe Mónica explicó que existe un método infalible para establecer el género de los sustantivos:

“Si buscamos en el diccionario, cuando una palabra se puede decir tanto en masculino como en femenino, aparece enfrente la abreviación ‘m. o f.’. Si a la palabra la antecede la ‘f.’ es porque es de género femenino y si la antecede la ‘m.’ es porque es de género masculino”.

Las 3 herramientas con las que Google busca optimizar el aprendizaje de idiomas
RELACIONADO

Las 3 herramientas con las que Google busca optimizar el aprendizaje de idiomas

¿Cómo utilizar sauna, sartén y sazón de manera idónea?

En el caso de sauna, explica la también creadora de contenido, no debería decirse “están construyendo un sauna”. En su lugar, debería utilizarse el artículo femenino: “están construyendo una sauna”.

En el caso de sartén, no debería decirse “pásame el sartén”. En su lugar debería utilizarse el artículo femenino: “pásame la sartén” y, en el caso de sazón, no debería decirse “mi mamá tiene buen sazón”. El uso correcto es: “mi mamá tiene buena sazón”.

El español, como cualquier idioma, es un organismo vivo, en constante evolución. Sin embargo, es importante conocer sus reglas y promover su uso adecuado para preservarlo y asegurar que sus hablantes logren entenderse.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Hija de Yeison Jiménez sorprendió y reveló cómo recuerdan a su papá en su casa: foto

Noruega

Esta es la mejor época para ver las auroras boreales en Noruega

Yeison Jiménez

Reproducciones de Yeison Jiménez crecieron más de 1.000% tras su fallecimiento, según Luminate

Otras Noticias

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño

La regla del '9 a 9': el hábito nocturno que podría ayudar a mejorar el descanso del cuerpo. ¿En qué consiste?

Bogotá

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

La ciclovía es uno de los planes más populares en los domingos por Bogotá.

América de Cali

América venció con lo justo a Chicó e inició con paso perfecto la Liga BetPlay 2026-I

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Estados Unidos

Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas