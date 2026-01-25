La sauna, la sartén y la sazón ¿Por qué se escriben de esta manera?

Sauna, sartén y sazón son tres sustantivos que, si bien han llegado a utilizarse como palabras masculinas en frases y dichos populares, en realidad son todos femeninos.

En un video compartido a través de sus redes sociales, la docente de español conocida en redes sociales como ‘La profe Mónica’ explicó que los hispanohablantes y quienes aprenden el idioma cometen un error al “utilizar estas palabras en un género con el que no están registradas en el diccionario”, a pesar de que ocurre, coloquialmente, en algunas regiones.

¿Cómo identificar si una palabra es masculina o femenina en español?

Para evitar un uso erróneo de las palabras, sus artículos y promover un manejo adecuado del idioma español, la profe Mónica explicó que existe un método infalible para establecer el género de los sustantivos:

“Si buscamos en el diccionario, cuando una palabra se puede decir tanto en masculino como en femenino, aparece enfrente la abreviación ‘m. o f.’. Si a la palabra la antecede la ‘f.’ es porque es de género femenino y si la antecede la ‘m.’ es porque es de género masculino”.

¿Cómo utilizar sauna, sartén y sazón de manera idónea?

En el caso de sauna, explica la también creadora de contenido, no debería decirse “están construyendo un sauna”. En su lugar, debería utilizarse el artículo femenino: “están construyendo una sauna”.

En el caso de sartén, no debería decirse “pásame el sartén”. En su lugar debería utilizarse el artículo femenino: “pásame la sartén” y, en el caso de sazón, no debería decirse “mi mamá tiene buen sazón”. El uso correcto es: “mi mamá tiene buena sazón”.

El español, como cualquier idioma, es un organismo vivo, en constante evolución. Sin embargo, es importante conocer sus reglas y promover su uso adecuado para preservarlo y asegurar que sus hablantes logren entenderse.