Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

El panorama de la industria de la comida rápida en Estados Unidos ha sufrido una fuerte sacudida esta semana. Sailormen Inc., uno de los mayores franquiciados de la cadena Popeyes Louisiana Kitchen, se ha acogido oficialmente a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

Con una deuda que asciende a los 130 millones de dólares, la noticia ha generado incertidumbre entre los consumidores y los más de 3,200 empleados que dependen de la firma.

La compañía, con sede en Miami, opera actualmente 136 restaurantes distribuidos principalmente en los estados de Florida y Georgia.

Según los documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Florida, la organización enfrentó una "tormenta perfecta" de factores macroeconómicos que erosionaron su liquidez

Estas fueron las causas de su cierre en Estados Unidos

E

ntre las causas principales citadas en el expediente judicial se encuentran:

Secuelas de la pandemia: Cambios persistentes en el comportamiento del consumidor.

Inflación galopante: Incremento desmedido en el costo de insumos básicos como el pollo y el aceite.

Tasas de interés: El aumento en los costos de endeudamiento dificultó el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Escasez de mano de obra: Dificultades para reclutar y retener personal calificado.

¿Qué pasará con los locales y el servicio?

Para los amantes del famoso pollo frito con sabor a Luisiana, hay una noticia tranquilizadora: la mayoría de los locales permanecerán abiertos. Al tratarse de una quiebra bajo el Capítulo 11, el objetivo no es la liquidación total, sino la reestructuración financiera.

Peter Perdue, presidente de Popeyes para EE. UU. y Canadá, emitió un comunicado aclarando que la situación de Sailormen Inc. no refleja la salud general de la marca Popeyes, la cual sigue siendo rentable a nivel global.

"Una gran mayoría de estos restaurantes son rentables y continuarán operando con normalidad mientras la empresa matriz del franquiciado renegocia sus deudas", señaló.