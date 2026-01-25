“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

La muerte de un hombre de 37 años, en Minneapolis, a manos de agentes federales de inmigración en Estados Unidos ya ha generado conmoción e impacto entre los ciudadanos y habitantes de la zona. El hecho ha intensificado la zozobra ya que este sería el segundo tiroteo mortal contra un civil en el mes.

Las más recientes redadas contra inmigrantes indocumentados, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado el despliegue de miles de agentes por toda la ciudad.

Alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump

En las horas más recientes, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, se pronunció ante los hechos ocurridos en la ciudad por lo que instó a Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración, pues parte de sus objetivos se encuentra lograr la paz.

"Este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", explicó.

No obstante, el mandatario también se pronunció ante el hecho, por medio de su red social Truth Social, en donde señaló que tanto el alcalde como el gobernador incitan a la “insurrección”.

"El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Brian O'Hara, jefe de policía, manifestó que, después del más reciente tiroteo mortal, la situación después del tiroteo es “increíblemente volátil” por lo que sugirió a los residentes a evitar la zona.

Situación actual en Minneapolis

Así mismo, O’Hara explicó que las tropas de la Guardia Nacional de Minnesota ayudarían a asegurar una zona de exclusión de vehículos establecida alrededor del lugar. Por otro lado, el funcionario también manifestó que creía que la víctima no tenía antecedentes penales graves y que era “propietario legal de armas con permiso para portarlas”.

Finalmente, portavoces internacionales han dado a conocer que cientos de manifestantes se reunieron en un parque de Minneapolis para expresar su oposición a la operación federal.