Hallan sin vida y junto a su padre a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Bogotá

Tras varios días desde la desaparición del menor junto a su padre, las autoridades hallaron los dos cuerpos.

enero 25 de 2026
12:07 p. m.
Tras varios días de búsqueda, Adrián Mathías Pinzón, un menor de 9 años, fue hallado sin vida en una zona boscosa del sector de los Laches, en el centro de Bogotá, el pasado jueves a las 10 de la mañana.

También fue encontrado muerto su padre, Marco Antonio Pinzón, quien había salido con el menor a un centro comercial el pasado 17 de enero. Tras varias horas sin saber de ellos, la familia reportó la desaparición del menor.

¿Qué se sabe de este hallazgo?

Durante esa misma semana, la Policía divulgó la respectiva información para dar con el paradero del menor y el hombre. Dicha información señalaba que Adrián Mathías desapareció al encontrarse en compañía de su padre en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según información preliminar, por parte de las autoridades a cargo del caso, habría sido el mismo padre el que asesinó a Adrián Mathías y luego se habría quitado la vida con un arma de fuego.

Al parecer, dicha tragedia se relacionada con una crisis de salud mental por la que incluso Marco Antonio Pinzón habría sido internado en una clínica por problemas psiquiátricos y la separación con la madre del menor.

El cuerpo de Adrián ya fue entregado a sus familiares y se espera que en las próximas horas medicina legal emita los resultados del análisis forense. Mientras tanto, el CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió este hecho.

Contexto familiar del menor hallado sin vida

Según se sabe, la mamá del pequeño vive en Estados Unidos y tras una ruptura sentimental dicha familia se separó. Al parecer, el hombre habría amenazado, en reiteradas ocasiones, a su expareja con atentar en contra del menor en caso de que la mujer no volviera junto a él.

