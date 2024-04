Oppeinheimer ahora estará disponible en plataformas streaming

Oppenheimer es la película que retrata la vida del científico Robert Oppenheimer, quien fue la mente maestra tras la bomba que Estados Unidos plantó en Japón, la conocida ‘bomba de Hiroshima’. Sin planearlo, la filmación resultó siendo un éxito de taquilla y posteriormente la ganadora a mejor película de los Premios Oscar 2024.

La reconocida película se hizo tendencia al competir en Julio del 2023 contra la filmación sobre ‘Barbie’, al final, la dura competencia dejó como vencedor a Oppenheimer, quien venció a su contrincante gracias a los miles de asistentes que tuvo en los cines.

Oppenheimer llega a las plataformas de streaming

La película que hizo temblar a sus espectadores debido a la cruda historia que contó logró conmover a quienes la vieron y ganar reconocimiento por lo mismo. Fue así como no solo resaltó en los cines sino también ante los ojos de expertos audiovisuales que la recomendaron y galardonaron en diferentes ceremonias de premios como los Oscar.

Ahora, llega a la pantalla pequeña a través de plataformas streaming que transmitirán la película a los usuarios de estas aplicaciones. HBO Max es una de las apps que se une al modo Oppenheimer, allí se podrá ver la película completa y descubrir por qué fue tan reconocida y galardonada.

Amazon Prime Video también ofrecerá la película en su plataforma para quienes no hayan tenido la oportunidad de verla, sus usuarios podrán disfrutar de esta filmación accediendo a su cuenta registrada en la app y seleccionándola para verla.

¿Oppenheimer estará en Netflix?

Aún no se confirma si Oppenheimer llegará a otras plataformas streaming, Netflix es sin duda una de las más conocidas, sin embargo, no ha mencionado que vaya a incluirla en su lista de reproducción. Muchos usuarios de esta aplicación se preguntan por qué no estará disponible ya que es una gran oportunidad para verla, sin embargo, Netflix sigue sin manifestarse al respecto.

Por otro lado, usuarios de HBO Max y Amazon Prime Video esperan que se incluyan más películas galardonadas de los Premios Oscar para poder acceder a ellas a través de estas plataformas de streaming.