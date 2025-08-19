Entre lágrimas: así despidieron a Jorge Herrera de MasterChef Celebrity Colombia

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un nuevo ciclo en la competencia por lo que un jugador tuvo que abandonar la cocina más famosa del país en el más reciente reto de eliminación.

Sin embargo, la decisión de los jueces generó gran impacto, pues algunos manifestaron que no esperaban dicha determinación que, sin duda alguna, marcaría un rumbo definitivo para la competencia.

Reacciones a la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef

Los cocineros fueron testigos de la nueva eliminación del juego, pues los magistrales chefs manifestaron que su platillo poseía fragmentos de papa cruda y sus ñoquis no tenían la forma adecuada para ser presentada. Aunque los cocineros expresaron su agradecimiento por su participación en el reality, algunos de sus compañeros no dudaron en dar a conocer su tristeza al ver partir al actor.

“Que gusto, que honor tenerlo acá… es toda una eminencia de la televisión colombiana. Yo disfruto su humor, tiene un humor de cirujano.. pocas palabras. Disfruté mucho su paso por acá y nos vemos en el camino”, manifestó Nicolás de Zubiría.

Por su parte, la chef Belén manifestó su gran agradecimiento por los esfuerzos que imprimió en la cocina sin ser chef profesional. Así mismo, recalcó su admiración por algunos de sus personajes más icónicos.

“Te conozco de ver Betty, la fea en México y cuando supe que ibas a estar aquí me emocioné muchísimo. Yo estoy agradecida de que en esta vida me topé con una persona como tú… agradezco tus palabras y tu sentido del humor”, recalcó.

El humorista David tampoco dudó en manifestar su sentimentalismo ya que, en medio de sus compañeros del balcón, dejó ver sus lágrimas por la determinación de los chefs.

Valentina Taguado lamenta la eliminación de Jorge Herrera

La famosa locutora tuvo la oportunidad de dar una reciente entrevista para el programa Buen día, Colombia en donde recalcó que experimentó una profunda tristeza al ver la eliminación del actor.

También, recalcó que su hijo chef fue una gran inspiración por lo que Herrera tuvo la oportunidad de aprender y plasmar sus conocimientos en la cocina de MasterChef Celebrity.