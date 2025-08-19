Feid celebra su cumpleaños por todo lo alto en Japón: ¿fue acompañado por Karol G?

Salomón Villada se encuentra de cumpleaños por lo que sus fieles fanáticos se han tomado sus redes sociales para hacerle llegar sus más sentidos mensajes de felicitaciones. Por esto, el antioqueño ha compartido detalles sobre la gran celebración que ha llevado a cabo en Japón.

Feid celebra su cumpleaños en Japón

El intérprete de ‘Luna’ ha sorprendido a su audiencia al aparecer en Tokio tras sus más recientes presentaciones en el famoso festival ‘Summer Sonic’, escenario en el que también compartió tarima con J Balvin.

No obstante, el paisa no dejó pasar por alto el gran apoyo y cariño que posee por parte de su audiencia, pues decidió salir a las futuristas calles de dicha ciudad para celebrar su aparición en las pantallas gigantes en uno de los edificios ubicados en el centro de la ciudad.

La fiesta no se hizo esperar, pues su equipo decidió organizarle una gran celebración en medio del camerino en el Beach Stage del Zozo Marine Stadium, uno de los escenarios principales del festival. A la celebración se unió José Osorio y Yandel, quienes expresaron su admiración y orgullo por el cantante antioqueño, que se encuentra celebrando su cumpleaños número 33.

Las imágenes ya son virales en redes sociales, pues en la fiesta le fue entregado un gran pastel, bebidas, dulces y una amplia decoración que abarcaba desde los vasos, tenedores y cuadros con fotografías de su rostro actual y el que poseía cuando era bebé.

No obstante, han surgido comentarios entre sus fanáticos, quienes han manifestado sus dudas ante la presunta ausencia de los familiares del paisa y de Karol G en la celebración del denominado ‘Ferxxo’.

Feid celebra su cumpleaños con música nueva

Al mejor estilo del cantante, Salomón sorprendió al celebrar su gran día con el anuncio oficial de su nueva canción ‘Se lo juro mor’. La melodía será estrenada a las 12:00 a.m. del 20 de agosto por lo que sus oyentes han exaltado la nueva faceta de su sencillo. En este se abordan temas como el desamor y la imposibilidad de una relación.