Famoso influencer colombiano le dijo adiós a las redes sociales: ¿será permanente?

Los internautas han manifestado su asombro al ser testigos de la radical decisión que uno de los creadores de contenido, con mayor popularidad en el país, tomó en los días más recientes.

Aunque la creación de diferentes contenidos ha tomado mayor popularidad, en los últimos años, varios influencers han manifestado los grandes retos a los que se enfrentan constantemente al exponer sus vidas de manera pública.

Influencer se retira de las redes sociales

En esta ocasión, se trata de Mauricio Gómez, más conocido por su nombre en internet como La Liendra. El anuncio tomó por sorpresa a sus más fieles fanáticos, pues la novedad la dio a conocer, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde explicó las principales razones por las que iba a tomar dicha decisión.

Según sus declaraciones, se va a retirar por un tiempo de las redes sociales ya que no se encuentra dispuesto a crear videos, por ahora. Aunque no aclaró el tiempo que se tomará para descansar, manifestó que se encuentra bien y se dispondrá a disfrutar de lo que ha logrado conseguir a través de su trabajo en internet.

Paso por acá para decirles simplemente que me retiro un tiempo de las redes sociales, simplemente no me nace crear contenido. Nos vemos en unos días, semanas, meses, no lo sé… me sumergiré en mis ideas hasta que encuentre algo por lo cual quiera salir a crear, explicó.

Así mismo, el hombre manifestó que las redes sociales se encuentran atravesando por distintas polémicas en las que no quiere tomar partido. Aunque sus declaraciones generaron controversia, sus más fieles fanáticos manifestaron su preocupación por su estado de salud.

La Liendra y Dani Duke aclaran rumores de su ruptura

Por otro lado, uno de los temas más controversiales corresponde al de la presunta infidelidad que el creador de contenido habría protagonizado. Pese a las especulaciones, por parte de los internautas, la pareja decidió desmentir el rumor con un video creado con Inteligencia Artificial.

De esta manera, los famosos dejaron en claro, una vez más, que se han consolidado como una de las parejas más estables, hasta ahora, dentro del mundo del entretenimiento en el país.