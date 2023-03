Ana de nadie: ¿Paola Turbay perdonaría una infidelidad?

El primero de marzo llegó a las pantallas del Canal RCN ‘Ana de Nadie’, una producción protagonizada por Paola Turbay como Ana Ocampo, acompañada por Sebastián Carvajal, quien le da vida a Joaquín Cortés y Jorge Enrique Abello como Horacio Valenzuela. Una historia de drama que relata cómo una mujer luego de enfrentar una infidelidad por parte de su esposo decide darse una nueva oportunidad, pero, esta vez con un hombre menor que ella, una situación que despertará todo tipo de comentarios.

Noticias RCN habló con la protagonista de este producto que suma un papel más a su exitosa carrera, de regreso a la televisión.

¿Cómo fue ver ese primer capítulo al aire, luego de muchas horas de grabación y dedicación?

Confieso que lloré de emoción, no soy de las que llora mucho pero cuando algo me ha costado, sí, y la verdad este papel de Ana ha sido un trabajo en equipo y a nivel personal ha sido un reto, le he dedicado más horas que nunca a un personaje.

Paola, Colombia coincide en que no te pasan los años, estás más linda que antes…

A mi si me pasan los años, lo que pasa es que ustedes me ven con ojos de amor, pero yo estoy en mi edad, tengo 52 años, pero una sonrisa adorna todo y como siempre estoy sonriendo, de pronto no se me notan tanto.

¿Cómo fueron esas primeras hojeadas al libreto para la construcción del papel de Ana?

De hecho, cuando leí el libreto yo quería el papel de Violeta, el personaje de Adriana Arango, pero me dijeron que era perfecta para Ana y así fue.

¿Perdonarías una infidelidad?

Yo creo que una como la de Horacio no, me costaría mucho trabajo, porque ese tipo de infidelidades son más difíciles de personas. Más adelante, puede que sí. Depende en qué esté la pareja, y, pues las crisis son muy buenas para trabajarle a la relación y reinventársela.