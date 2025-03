Carin León en exclusiva con Noticias RCN: sus próximos proyectos y colaboraciones internacionales

Katherine Zuluaga, periodista de Noticias RCN entrevistó en exclusiva a Carin León, reconocido cantante, guitarrista y compositor de música regional mexicana.

Durante la conversación, el artista abordó diversos temas, incluyendo su conexión con Hermosillo, su reciente Grammy y las colaboraciones que prepara con destacados exponentes de la música internacional.

¿Por qué Carin León prefiere Hermosillo como su hogar?

El intérprete destacó su arraigo por Hermosillo, la capital del estado de Sonora, lugar que considera una fuente de inspiración para su música.

“Me encanta vivir acá y la vibra que tiene esta ciudad”, afirmó León, quien ha consolidado su carrera sin perder su identidad cultural y musical.

El artista enfatizó la importancia de trabajar con músicos de confianza, resaltando que su crecimiento profesional ha estado acompañado por amigos que han sido parte de su camino desde el inicio.

“Siempre he cantado con mis amigos. Eso me hace feliz y me permite ser genuino con toda mi gente”, expresó.

¿Qué planes tiene Carin León para su futuro artístico?

Durante la entrevista, León reveló que se encuentra en proceso de producción de nuevas colaboraciones, entre ellas una con Alejandro Sanz y otros proyectos con figuras destacadas del pop y el rock en inglés.

“Estoy cumpliendo sueños exóticos”, aseguró el cantante, dejando entrever que vienen grandes novedades en su carrera.

Asimismo, el intérprete habló sobre su estrecha relación con artistas colombianos, destacando la admiración mutua y la influencia que han tenido en su carrera.

Mencionó a J Balvin, Jessi Uribe y Jeison Jiménez como algunos de los músicos con los que ha desarrollado una sólida amistad.

“Son grandes amigos, han influido mucho en mi carrera y los considero personas excepcionales”, comentó.

Además, expresó su interés en una colaboración con Karol G, asegurando que le honra compartir música con artistas colombianos.

Como cierre de la entrevista, Carin León interpretó en vivo su éxito “El amor de mi herida”, brindando un momento especial a los televidentes y seguidores de Noticias RCN.