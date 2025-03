"Mi hija ya no volvió a decir mamá": fuerte testimonio de 'Epa Colombia' desde la cárcel

'Epa Colombia', la influencer y empresaria que se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor por los daños que causó en la estación de Transmilenio de Molinos en 2019, volvió a hablar de lo difícil que ha sido para ella estar en prisión.

Daneidy Barrera reveló que se siente depresiva en muchas ocasiones y que su prueba más grande ha sido tener que separarse de su pequeña Daphne Samara, que apenas tiene 10 meses.

Y es que, según expresó la misma influencer, considera que se está perdiendo las etapas más importantes de su crecimiento y que, de una u otra manera, su vínculo se está viendo afectado porque solo pueden verse cada 20 días.

De hecho, en conversación con el podcast "Más allá del silencio", 'Epa Colombia' hizo una estremecedora confesión relacionada con su hija. ¿Cuál fue?

'Epa Colombia' dijo que su hija ya no dice mamá porque no la ve todos los días

En esta nueva conversación, Daneidy Barrera expresó que respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que está dispuesta a acatar todo lo que le orden. Sin embargo, manifestó que espera que la ayuden a encontrar una solución para poder compartir día a día con su hija.

"Yo estoy acá asumiendo el error, pero espero que me den ese beneficio de estar y compartir con mi hija porque ella tan solo tiene 10 meses", afirmó 'Epa Colombia' en el podcast "Más allá del silencio".

"Imáginate, mi hija ya no volvió a decir 'mamá' porque no la ve. Entonces son 10 meses y para mí es muy duro dejarla con mi familia o mi pareja porque ella me necesita. Quiero que me den esa oportunidad de mirar el derecho a la domiciliaria o al servicio social porque yo lavaría Transmilenios o ayudaría a las fundaciones", agregó.

¿Cuántas veces ha podido ver 'Epa Colombia a su hija desde que está en la cárcel El Buen Pastor?

'Epa Colombia', en ese mismo diálogo, expuso que desde que ingresó a El Buen Pastor solo ha podido ver a su hija en dos oportunidades.

Además, habló de que es consciente de que en el centro carcelario hay un patio para niños, pero que ella no quiere que su hija tenga que permanecer en ese espacio.