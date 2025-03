'Epa Colombia' tuvo una fuerte discusión con otra reclusa en la cárcel El Buen Pastor: ¿qué fue lo que pasó?

'Epa Colombia' ingresó a la cárcel El Buen Pastor en la mañana del 30 de enero por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas. Todo esto por los daños que realizó en la estación de Transmilenio de Molinos durante la protesta social del 2019.

De esa manera, la influencer y empresaria ya completó 41 días en el centro carcelario y, aunque ha intentado que le concedan el beneficio de prisión domiciliaria, la Corte Suprema de Justicia sigue firme en su decisión de que los 63 meses y 15 días de condena tiene que cumplirlos en El Buen Pastor.

En medio de ese panorama, Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' en las redes sociales, volvió a hablar en las últimas horas y reconoció que en la cárcel hay conflictos todos los días y que, incluso, tuvo una fuerte discusión con otra de las reclusas. ¿Qué fue lo que sucedió?

¿Por qué 'Epa Colombia' tuvo una discusión con otra reclusa en la cárcel El Buen Pastor?

"De esas puertas para adentro ya no soy 'Epa Colombia', ni la empresaria, ni la influencer, sino que me tratan como a una persona normal. Yo tengo personas que me quieren y que no me quieren y allá pasa de todo, todos los días hay peleas, problemas y chismes, pero yo trato de evitar eso", afirmó Daneidy Barrera en una entrevista con Semana.

"Pero, me ha tocado 'pararme' con muchísimas. Por ejemplo, hay una señora que se robó el pollo, que se llama Sandra, es la de Derechos Humanos aquí adentro y me la tenía montada desde el principio. Me puso la guarda encima, iban y me regañaban y me insultaban por ella y entonces le dije 'tú no me representas como mujer y me tienes que dejar quieta'", añadió 'Epa Colombia'.

Asimismo, expuso que, por lo general, su estado de ánimo ha permanecido muy bajo y que su pasatiempo o consuelo es leer la biblia para seguir encontrando fortaleza.

¿Cada cuánto puede ver 'Epa Colombia' a su hija en la cárcel El Buen Pastor?

En el mismo diálogo con Semana, 'Epa Colombia' indicó que las visitas son cada 20 días y que aparte de su hija y su novia, la han visitado sus papás para entregarle múltiples mensajes de resiliencia.

Sin embargo, detalló que las visitas solo duran alrededor de una hora y media y que estando allá adentro se siente que ese tiempo no es casi nada porque se pasa muy rápido.