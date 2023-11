"Ha sido muy difícil", 'Epa Colombia' contó los duros momentos que ha vivido en su embarazo

Como es habitual, la reconocida influenciadora colombiana, Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia' se ha mostrado muy activa en redes sociales compartiendo detalles de lo que ha sido su embarazo por inseminación artificial. La empresaria ha compartido imágenes de su proceso junto a su pareja Karol Samantha, quien es futbolista.

A pesar que la colombiana se ha mostrado contenta por cumplir el sueño de ser mamá, ha revelado los duros momentos que ha tenido que pasar por cuenta de este proceso. En las últimas horas, la influenciadora respondió las dudas a sus seguidores y aprovechó para sincerarse.

'Epa' se sinceró sobre su embarazó

En primera instancia, Daneidy Barrera Rojas, contó que tiene un proceso de cinco meses, callando las críticas que le han llovido por cuenta de ello.

Para Epa, este proceso "ha sido muy difícil", pues miles de usuarios la han criticado por ser "débil" y "blandengue". "Había estado súperagotada, no había querido caminar, me cansaba en la esquina. Ya me está saliendo barriga y tú no lo creías", dijo entre risas.

Ahora, más allá de esto, la empresaria de las famosas queratinas relató que ha tenido duros cambios en su cuerpo a raíz de los medicamentos tomados.

“Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte…”, agregó.

Por otro lado, Barrera Rojas confirmó que será intervenida quirúrgicamente por distintos factores. “Yo nunca tuve relaciones con un hombre, no puedo tener mi bebé natural, tiene que ser por cesárea… Estoy muy agradecida con Dios por colocarlo en mi camino (al doctor) porque soy súper miedosa, no me gusta que nadie me esté mirando”.

Epa Colombia tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.