Destapan nuevo engaño de Piqué hacia Shakira; habría sido infiel con la mejor amiga de la cantante

La novela entre el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué y la cantante Shakira ha tenido un nuevo capítulo en las últimas horas que ha generado revuelo a nivel mundial. Y es que después de conocerse que la colombiana saldó la deuda con la Hacienda española por presunto fraude fiscal, una serie de rumores han salido a la luz en torno a lo que fue su relación.

La hipótesis que se ha conocido por parte de los medios españoles es que Piqué fue infiel con Clara Chía, una joven de 24 años que actualmente es la pareja sentimental del exjugador. Sin embargo, en las últimas horas, se ha conocido por parte del programa español 'Chisme no Like', que Shakira no fue engañada con ella, sino con otra mujer que era más del circulo íntimo de la cantante.

Piqué engañó a Shakira con la mejor amiga

De acuerdo a la panelista de este programa, Adri Toval, Piqué engañó a Shakira con Anna Kaiser, la entrenadora y coreógrafa de la colombiana. Al conocerse esto, la noticia causó conmoción entre los espectadores del programa.

"Se dice que detrás de esos entrenamientos se escondía una profunda traición por parte de Anna que involucra a Gerard Piqué", afirmó la mujer en este medio citado.

Además de ello, la periodista afirmó que el actual presidente de la Kings League se le vio en una discoteca exclusiva de Barcelona en compañía de la coreógrafa de Shakira, mientras la artista se encontraba preparando su actuación para el Super Bowl 2020. "Los testigos revelaron que se besaron durante toda la noche sin importar que los vieran", dijo Toval.

Y agregó: "Según nuestros informantes en Barcelona, dos testigos de una fiesta en un reservado y lujoso lugar, cuentan que esa noche estaba su grupo de amigos con varias mujeres tomando y divirtiéndose, y en ese grupo se encontraba la entrenadora de Shakira, Anna Kaiser".

Finalmente, periodista de este programa especuló que la mujer ya no publica fotos con la colombiana, algo que despierta y confirma los rumores de la infidelidad. "Pese a que nunca se dijo nada, Anna ya no comparte imágenes con Shakira en Instagram y la cantante dijo en una entrevista para Billboard que tenía más de un año sin entrenar", concluyó.