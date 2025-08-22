CANAL RCN
Pareja de 'Epa Colombia' reveló una foto de la influencer en la cárcel y escribió un nuevo mensaje

Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', volvió a reaccionar tras el traslado de su pareja. ¿Cuál fue la foto que publicó?

Foto: emisión de Buen Día Colombia y Noticias RCN.

agosto 22 de 2025
'Epa Colombia', la influencer y empresaria, está pagando una condena de 63 meses y 15 días desde el pasado 30 de enero de 2025.

Daneidy Barrera fue procesada por dañar la estación de Transmilenio de Molinos en el 2019 y se le imputaron los delitos de perturbación al servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

El pasado 20 de agosto de 2025, 'Epa Colombia', por solicitud de su abogado Francisco Bernate, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros.

Los argumentos, de acuerdo con lo que ha expresado la defensa de la influencer, es que en la cárcel El Buen Pastor había hacinamientos y, además, su seguridad estaba en riesgo por la calidad de la comida y las amenazas de otras reclusas.

En medio de esa coyuntura, Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', emitió un primer mensaje en el que manifestó que seguía teniendo plena confianza en Dios. Además, en las últimas horas, publicó una foto de la influencer en la cárcel y volvió a pronunciarse.

Esta fue la foto que reveló Karol Samantha de 'Epa Colombia' en las últimas horas

Karol Samantha, en una historia de Instagram, publicó una foto de 'Epa Colombia' con el uniforme de reclusa e indicó que aún conserva la esperanza de que pronto puedan estar juntas en el día a día.

"Pronto juntas y lo sabes", fueron las palabras exactas de Karol Samantha, que ha asegurado que se mantendrá firme junto a su pareja.

Además, la foto publicada fue la siguiente:

Martha Rojas, la mamá de 'Epa Colombia', también se pronunció tras su traslado de la cárcel El Buen Pastor

Una vez el traslado de 'Epa Colombia' fue efectivo, Martha Rojas, su mamá, le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram.

"Gracias Dios por tus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú. Te amo y seguimos adelante en familia", inició escribiendo la mamá de 'Epa Colombia'.

"Te amo, mi reina, siempre seré tu madre y tú mi reina", complementó.

