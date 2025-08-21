Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' en el entorno empresarial y de las redes sociales, ya no se encuentra en la cárcel El Buen Pastor.

El pasado 20 de agosto de 2025, el Inpec confirmó que la influencer y empresaria fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros luego de que su abogado tramitó la solicitud por cuestiones de seguridad.

Y es que, de acuerdo con lo que 'Epa Colombia' ha expresado en las entrevistas que les ha concedido a los medios de comunicación, tras su estadía en la cárcel El Buen Pastor no solo ha bajado drásticamente de peso, sino que ha tenido problemas con reclusas que han desordenado sus pertenencias.

Por lo tanto, su defensa espera que su bienestar pueda garantizarse con mayor eficacia tras el cambio de centro de reclusión y Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', interpretó lo sucedido como una buena noticia en medio de la coyuntura y tuvo una conmovedora reacción.

Así fue como reaccionó Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras el traslado a la Guarnición Militar de Carabineros

Apenas se confirmó el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros, Karol Samantha, su pareja, escribió un mensaje de esperanza en sus redes sociales.

"Plena confianza en Dios, amigas", fueron las palabras exactas de la pareja de 'Epa Colombia'.

Además, posteriormente, reposteó una publicación en la que se hablaba del traslado de 'Epa Colombia' y adjuntó un emoticón de unas manos en posición de bendición.

¿Cuáles son los delitos por los que está imputada 'Epa Colombia'?

Daneidy Barrera, en una protesta social del 2019, se grabó dañando las instalaciones de la estación de Transmilenio de Molinos. En consecuencia, la justicia la proceso por los siguientes tres delitos: