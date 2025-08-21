CANAL RCN
Tendencias

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

'Epa Colombia' ya no se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, sino que seguirá pagando su condena en la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá.

Foto: pantallazo de Buen Día Colombia y archivo particular.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' en el entorno empresarial y de las redes sociales, ya no se encuentra en la cárcel El Buen Pastor.

El pasado 20 de agosto de 2025, el Inpec confirmó que la influencer y empresaria fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros luego de que su abogado tramitó la solicitud por cuestiones de seguridad.

Yina Calderón se pronunció sobre el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor
RELACIONADO

Yina Calderón se pronunció sobre el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor

Y es que, de acuerdo con lo que 'Epa Colombia' ha expresado en las entrevistas que les ha concedido a los medios de comunicación, tras su estadía en la cárcel El Buen Pastor no solo ha bajado drásticamente de peso, sino que ha tenido problemas con reclusas que han desordenado sus pertenencias.

Por lo tanto, su defensa espera que su bienestar pueda garantizarse con mayor eficacia tras el cambio de centro de reclusión y Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', interpretó lo sucedido como una buena noticia en medio de la coyuntura y tuvo una conmovedora reacción.

Así fue como reaccionó Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras el traslado a la Guarnición Militar de Carabineros

Apenas se confirmó el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros, Karol Samantha, su pareja, escribió un mensaje de esperanza en sus redes sociales.

"Plena confianza en Dios, amigas", fueron las palabras exactas de la pareja de 'Epa Colombia'.

Además, posteriormente, reposteó una publicación en la que se hablaba del traslado de 'Epa Colombia' y adjuntó un emoticón de unas manos en posición de bendición.

¿Cuáles son los delitos por los que está imputada 'Epa Colombia'?

Daneidy Barrera, en una protesta social del 2019, se grabó dañando las instalaciones de la estación de Transmilenio de Molinos. En consecuencia, la justicia la proceso por los siguientes tres delitos:

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?
RELACIONADO

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

  • Instigación a delinquir con fines terroristas.
  • Daño en bien ajeno.
  • Perturbación al servicio de transporte público.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Redes sociales

Luisa Fernanda W revela las razones por las que no muestra a su mamá en redes

Alimentos

Prepárese: estas son las fechas oficiales del próximo Pizza Máster en Colombia

Otras Noticias

Copa Sudamericana

Terror en la Copa Sudamericana: graves disturbios entre hinchas de Independiente y U. de Chile

Varios seguidores quedaron heridos de gravedad tras los fuertes disturbios.

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”

Tras el fallo del Tribunal Supremo de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente Uribe condenado a 12 años de prisión, anunció un recorrido en Bogotá.

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025

Salud mental

La psiquiatría explica los impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo