Epa Colombia conmovió las redes sociales al mostrar primeras imágenes del rostro de su hija

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' ha generado un enorme revuelo en los últimos meses compartiendo detalles de lo que ha sido su etapa de embarazo, el cual fue por inseminación artificial. La empresaria ha compartido imágenes de su proceso junto a su pareja Karol Samantha, quien es futbolista.

Mediante sus redes sociales, la influencer ha dado detalles de lo que ha sido todo su avance en esta nueva etapa de su vida. “Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte…”, contó en su momento.

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), también dio a conocer las primeras imágenes del rostro de ella.

Epa Colombia dio a conocer las primeras imágenes de su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Epa compartió un momento bastante emotivo para cualquier mamá, las primeras imágenes del rostro de su bebé, que fue tomado en una radiografía tipo 3D durante la ecografía.

“Les presento al amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”

Al conocerse estas imágenes, sus seguidores se mostraron nostálgicos y mandaron los mejores mensajes para que el proceso de la influenciadora salga de la mejor manera.

“Te mereces lo mejor, tienes cómo darle u hogar a un bebé y eso es hermoso ”, fue uno de los comentarios que se vio en las redes de Daneidy.

Epa confesó si tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.