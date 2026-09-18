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Así es el Power Slap, el fenómeno viral de dar y recibir cachetadas que tiene liga profesional

La competencia de cachetadas tiene liga profesional y es transmitida por televisión.

Power Slap, fenómeno viral de dar cachetadas.
Foto: powerslap.com

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
08:54 a. m.
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Power Slap, el concurso de pelea de cachetadas que se ha vuelto furor en redes sociales, fue creado en 2022 y cuenta con liga profesional. Además, amplió sus acuerdos internacionales y ahora es posible vivir las competencias a través de diferentes plataformas en Sudamérica.

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El sitio web oficial de la competencia describe de la siguiente manera a esta nueva modalidad de deporte: "Power Slap presenta competidores de todo el mundo que luchan en el escenario definitivo para demostrar su fuerza, técnica y determinación".

Comparte una estrecha relación con la UFC debido a que su fundador, Dana White, es el mismo creador de esta iniciativa, además de compartir patrocinios e inversores. Las competencias se hacen en los mismos escenarios donde se realizan los eventos de la UFC, ubicada en Las Vegas.

Así funciona el 'Power Slap'

Aunque cuenta con reglas establecidas, el funcionamiento de la competencia es sencillo: reúne a dos adversarios que se turnan para dar y recibir cachetadas durante varios rounds, que dependen del promotor, hasta que alguno reciba un nocaut o los jueces tomen la decisión mediante tarjetas de puntuación.

Otra de las principales reglas, es el espacio de 60 segundos que tiene cada participante para recuperarse después del golpe recibido. Los competidores deben pesarse de acuerdo a las reglas unificadas de artes marciales mixtas antes de iniciar la confrontación y es obligatorio el uso de protectores bucales y auditivos.

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Impacto en redes sociales

Esta modalidad comenzó a volverse viral en redes sociales debido a los clips que muestran primeros planos de los rostros de los competidores una vez reciben la cachetada; cuando los participantes caen inconscientes o la deformidad de la cara cuando se usa cámara lenta hacen que los videos tengan gran acogida y sean compartidos por miles de usuarios.

A pesar de que en cada competencia hay personas encargadas de proteger a los competidores para que al caer su cabeza no golpee contra el suelo, la polémica sobre los riesgos que puede traer para la salud de estas personas es inevitable, y expertos afirman que pueden existir graves lesiones cerebrales a largo plazo.

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