Epa Colombia contó el 'calvario' que ha vivido con los cambios que ha experimentado en su embarazo

Durante los últimos meses, uno de los temas que más ha generado polémica y revuelo en el mundo del entretenimiento ha sido el embarazo de la reconocida influenciadora, Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia'.

Como ya es conocido, la empresaria de la 'keratinas' ha pasado por duros momentos durante el embarazo de Daphne, la que será su hija. No obstante, a pesar que la colombiana se ha mostrado contenta por cumplir el sueño de ser mamá, ha revelado los duros momentos que ha tenido que pasar por cuenta de este proceso. En las últimas horas, la influenciadora respondió las dudas a sus seguidores y aprovechó para sincerarse.

Epa revela el 'calvario' por el que ha pasado

Mediante sus redes sociales, Epa contó los drásticos cambios que ha tenido su cuerpo y lo duro que vive el proceso. “No te niego amiga que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo", dijo de entrada.

Y agregó: "Se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, he estado súper débil, se me ha caído mucho el cabello, se me cayó el bótox, ya tengo muchas arrugas y hasta el mentón se me puso horrible, yo no soy capaz de mostrarles cómo me veo sin maquillaje”.

Estas y otras razones han sido por las que la influenciadora "no había subido historias, no me siento chistosa, nada me causa risa, nada tiene sentido, le he orado mucho a Dios, se me ha caído mucho el cabello, me he aleado mucho de las personas, no me gustan que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada”.

Epa Colombia tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.