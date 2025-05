"Me decepcionó": desde la cárcel, 'Epa Colombia' reveló un disgusto con Yina Calderón

La primera eliminación de esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2025 se hizo el miércoles y el público decidió que Yina Calderón era la participante que tenía que abandonar la competencia.

Tras ese desenlace, la DJ y empresaria visitó el programa Buen Día Colombia en la mañana de este 15 de mayo y vio una entrevista exclusiva con 'Epa Colombia'. En ese material videográfico, Daneidy Barrera le envió un mensaje a Yina Calderón contándole la situación que estaba viviendo y, más adelante, confesó que le había dolido que regalara la cadena que ella le había dado con mucho amor.

¿Esa actitud de Yina Calderón afectará la amistad? Descubra exactamente qué fue lo que dijo 'Epa Colombia' en la entrevista.

'Epa Colombia', desde la cárcel, confesó que le dolió que Yina Calderón haya regalado la cadena en La Casa de los Famosos

Antes de que comenzará La Casa de los Famosos Colombia 2025, 'Epa Colombia' le regaló una cadena a Yina Calderón para que siempre la tuviera presente. Sin embargo, la DJ tomó la decisión de obsequiársela a Manelyk González cuando tuvo que retornar a La Casa de los Famosos All-Stars.

Ese hecho se hizo viral y, como consecuencia, 'Epa Colombia', que se encuentra en la cárcel El Buen Pastor hace cuatro meses, se enteró de lo sucedido y no se quedó callada, sino que se animó a expresar sus sentimientos.

"Lo que no me gustó, me decepcionó y me puso muy triste, fue que haya regalado la cadena. Yo se la quise dar y no es por el precio, sino porque lo hice con todo mi corazón y amor", inició afirmando 'Epa Colombia' en la entrevista con Buen Día Colombia.

"Ella sabrá por qué lo hizo, pero eso sí me dolió muchísimo y más porque yo estaba aquí. No se lo voy a recalcar porque cada persona sabe lo que hace. Yina es una persona que va regalando todo, muy bonito que sea desprendida, pero yo sí lo hice con todo mi amor", agregó la influencer desde la cárcel.

Yina Calderón le respondió a 'Epa Colombia' y explicó el suceso de la cadena: esto dijo

Yina Calderón, en diálogo con Buen Día Colombia, aseguró que le quiso dar la cadena a Manelyk como un acto de gratitud por perdonarla tras la actitud que tuvo con ella en los primeros días.

"Yo sabía que si la saludaba no iba a pasar nada, entonces tenía que buscarle pelea para llamar la atención de los mexicanos, que es el público donde quiero llegar. Pero, ella logra entenderlo y aun así me voltea la torta y se porta muy linda conmigo", dijo Yina Calderón.

"Ahí yo dije que tenía que agradecerle de alguna manera y ella me cuenta que estaba tratando de contactar a 'Epa Colombia' para una unión de queratinas. Fue así como me acordé de la cadena, que no la usaba porque no me pongo oro, y le conté que me la había dado 'Epa'", agregó la DJ.