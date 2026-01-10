CANAL RCN
Colombia Video

Gerente de Transmilenio destacó el acuerdo logrado con ‘Epa Colombia’: “Se siente arrepentida”

‘Epa Colombia’ tendrá que subir videos promoviendo la cultura ciudadana en Transmilenio.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 01 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El miércoles 30 de septiembre se dio un importante anuncio relacionado con el proceso judicial de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

¿'Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria tras acuerdo con Transmilenio? Esto se sabe
RELACIONADO

¿'Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria tras acuerdo con Transmilenio? Esto se sabe

Durante las protestas en noviembre de 2019, la creadora de contenido protagonizó un video que se volvió polémico. Ella apareció destruyendo las instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, sur de Bogotá.

¿Por qué condenaron a ‘Epa Colombia’?

Meses después, el 13 de marzo de 2020, la justicia en primera instancia la condenó; pero permitió que estuviese fuera de la cárcel. A ‘Epa Colombia’ la imputaron por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El proceso no tuvo avances (aparte del fallo en segunda instancia de 2021) y a inicios de 2025 llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema tras la impugnación especial. El alto tribunal confirmó la condena y la sentenció a más de cinco años de cárcel.

‘Epa Colombia’ fue llevada a la cárcel El Buen Pastor, pero por asuntos de seguridad luego la trasladaron a la Escuela de Carabineros. Actualmente se encuentra en la cárcel La Picaleña en Ibagué.

Transmilenio y la influencer llegaron a un acuerdo (aprobado por la justicia) en el que se acordó una reparación de 467 millones de pesos, monto del cual ella ya cumplió con una parte entre febrero de 2025 y 2026 con 100 millones de pesos.

Gerente destacó el acuerdo: “A promover la cultura”

Además, deberá publicar más de 50 videos en sus redes sociales por un lapso de dos años en los que fomente la cultura ciudadana. Se debe tener en cuenta que en el acuerdo no se contempló una reducción de la pena o libertad condicional; por lo que el contenido en redes debería ser publicado después.

Epa Colombia reapareció en redes sociales en medio de su proceso: ¿qué dijo?
RELACIONADO

Epa Colombia reapareció en redes sociales en medio de su proceso: ¿qué dijo?

Los videos serán distribuidos entre publicaciones en su perfil e historias. Según lo dicho por la propia Barrera, mostrarán la importancia de pagar el pasaje, cuidar el sistema de transporte público y demás actividades positivas.

Este jueves 1 de octubre, se pronunció el gerente de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez: “Resaltamos el acuerdo (…) Permite resarcir daños, no solo en un monto dinerario, sino en especie en videos que van a promover la cultura, tolerancia, el respeto por el otro y las mejores prácticas para cambiar comportamientos humanos”.

“Hoy Daneidy se siente arrepentida y esperamos que estos videos, el pago y el resarcimiento tenga un impacto, conecte a los bogotanos y cambie los comportamientos para tener una mejor cuidad”, sostuvo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Descubrieron en una finca en Caldas a dos eslabones de las disidencias: se hacían pasar como trabajadores

Chocó

Devastador incendio en Quibdó deja a varias familias sin hogar: es el segundo en tres meses

Educación

Histórico colegio de Colombia cerrará sus puertas tras 67 años: ya es oficial

Otras Noticias

Fútbol femenino

Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"

La figura colombiana marcó en el empate a un gol con el City.

Estados Unidos

Icónico parque de diversiones cerró tras numerosos casos de lesiones: esto se sabe

El cierre se dio luego de una investigación periodística y múltiples denuncias por graves lesiones de salud.

Dian

DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite

Santander

La historia de Jerónimo, el bebé de dos años que necesita urgente un trasplante de corazón

Turismo

Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo