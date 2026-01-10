Gerente de Transmilenio destacó el acuerdo logrado con ‘Epa Colombia’: “Se siente arrepentida”

El miércoles 30 de septiembre se dio un importante anuncio relacionado con el proceso judicial de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

Durante las protestas en noviembre de 2019, la creadora de contenido protagonizó un video que se volvió polémico. Ella apareció destruyendo las instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, sur de Bogotá.

¿Por qué condenaron a ‘Epa Colombia’?

Meses después, el 13 de marzo de 2020, la justicia en primera instancia la condenó; pero permitió que estuviese fuera de la cárcel. A ‘Epa Colombia’ la imputaron por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El proceso no tuvo avances (aparte del fallo en segunda instancia de 2021) y a inicios de 2025 llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema tras la impugnación especial. El alto tribunal confirmó la condena y la sentenció a más de cinco años de cárcel.

‘Epa Colombia’ fue llevada a la cárcel El Buen Pastor, pero por asuntos de seguridad luego la trasladaron a la Escuela de Carabineros. Actualmente se encuentra en la cárcel La Picaleña en Ibagué.

Transmilenio y la influencer llegaron a un acuerdo (aprobado por la justicia) en el que se acordó una reparación de 467 millones de pesos, monto del cual ella ya cumplió con una parte entre febrero de 2025 y 2026 con 100 millones de pesos.

Gerente destacó el acuerdo: “A promover la cultura”

Además, deberá publicar más de 50 videos en sus redes sociales por un lapso de dos años en los que fomente la cultura ciudadana. Se debe tener en cuenta que en el acuerdo no se contempló una reducción de la pena o libertad condicional; por lo que el contenido en redes debería ser publicado después.

Los videos serán distribuidos entre publicaciones en su perfil e historias. Según lo dicho por la propia Barrera, mostrarán la importancia de pagar el pasaje, cuidar el sistema de transporte público y demás actividades positivas.

Este jueves 1 de octubre, se pronunció el gerente de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez: “Resaltamos el acuerdo (…) Permite resarcir daños, no solo en un monto dinerario, sino en especie en videos que van a promover la cultura, tolerancia, el respeto por el otro y las mejores prácticas para cambiar comportamientos humanos”.

“Hoy Daneidy se siente arrepentida y esperamos que estos videos, el pago y el resarcimiento tenga un impacto, conecte a los bogotanos y cambie los comportamientos para tener una mejor cuidad”, sostuvo.