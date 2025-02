¿Yina Calderón ya sabe que 'Epa Colombia' está en la cárcel? Eliminado de La Casa de los Famosos lo reveló

Yina Calderón ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025 teniendo una amistad muy cercana con Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia'.

Sin embargo, un día después del estreno del reality, Daneidy fue capturada en una de sus peluquerías por agentes del CTI de la Fiscalía. En consecuencia, debido a que la actual participante de la 'casa más famosa de Colombia' ya estaba desconectada del mundo exterior, no pudo enterarse.

De hecho, cuando 'Epa Colombia' ya se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, Yina Calderón le habló a la cámara y le pidió que la ayudara con votos a su favor.

No obstante, debido a que varias personas externas han estado en la 'casa más famosa de Colombia' bajo la dinámica de 'congelados', algunos televidentes tenían la duda de si, de alguna u otra manera, la empresaria de fajas ya se había enterado de la condena de 'Epa Colombia'. Por lo tanto, Cristian Pasquel, el último eliminado del reality, lo aclaró.

¿Yina Calderón sabe de la condena de 'Epa Colombia' en la cárcel El Buen Pastor? Esto se sabe

"No tiene ni idea. Es más, ella me decía 'tranquilo que le decimos a mi amiga la Epa que lo apoye'. Entonces fue muy denso porque siempre que ella le hablaba a la cámara manifestaba 'Epa, amiga, apóyalo que es un buen muchacho", aseguró Cristian Pasquel en el programa 'Impresentables' de los 40.

"Pero cuando iba saliendo una persona me dijo 'no, es que han pasado muchas cosas', entonces yo le pregunté y me contó que 'Epa Colombia' estaba presa. Donde Yina Calderón sepa eso yo creo que colapsa allá adentro y que le daría durísimo", agregó el último eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Yina Calderón está en la placa de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

La creadora de contenido y empresaria quedó nuevamente en la placa de eliminación de esta semana. La razón fue que recibió una sanción del 'jefe' por moverse en el 'congelados' en el que ingresó Leonela Calderón, su hermana.

Además, en los últimos días, sus votos de nominación no valieron porque se determinó que realizó complot con Karina García, Lady Tabares, Yaya Muñoz, La Jesuu y 'La Toxi Costeña' para votar en contra del 'Negro' Salas.

