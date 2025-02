Sorprendente cifra: Yina Calderón confesó en La Casa de los Famosos cuánto dinero se gasta en un mes

La Casa de los Famosos Colombia 2025 se encuentra cada vez más entretenida. Y es que, aparte de las pruebas diarias propuestas por el 'jefe', entre los participantes tienen múltiples conversaciones que captan al máximo la atención de los televidentes.

Uno de los últimos diálogos que más despertó el interés y la curiosidad de los colombianos estuvo protagonizado por Yina Calderón, Camilo Trujillo y Karina García. La razón es que hablaron de cuánto dinero se gastan normalmente en un mes.

En ese sentido, se conoció que Yina tiene gastos muy altos que, incluso, causaron sorpresa en el actor. ¿De cuánto es la cifra?

Yina Calderón reveló en La Casa de los Famosos Colombia 2025 cuánto dinero se gasta al mes

La creadora de contenido y empresaria de una empresa de fajas, coincidió con Camilo en que sus negocios les generan una cantidad importante de dinero, pero que también tienen que destinar un monto considerable para cubrir los sueldos de sus trabajadores.

"Mis gastos son como de 50 millones al mes. Por eso me preocupó tanto por la empresa porque el día que me deje de dar plata cómo llevas el nivel de vida que ya tenías", expresó Yina Calderón.

"Pero, lo bueno mío es que he caído muchas veces y críe en la pobreza. Entonces desde pequeña he sido comerciante, buena para los negocios y vuelvo y me paro", agregó.

Además, reveló que la semana pasada quiso irse de La Casa de los Famosos Colombia porque le generaba mucha preocupación lo que estuviera pasando con su empresa, pero que su hermana le dio un parte de tranquilidad cuando ingresó en la dinámica de 'congelados'.

Tras ese testimonio, Camilo Trujillo le recomendó evitar esos pensamientos mientras que se encuentre en el reality para que no se distraiga y pueda entregar lo mejor de sí.

Por su parte, Yina le respondió que tenía razón, pero que era muy difícil desconectarse del mundo de afuera. De igual manera, detalló que una finca que tiene ubicada en un páramo es la que más le genera gastos con monto mensual aproximado de 10 millones de pesos.

¿Y cuánto se gastan Camilo Trujillo y Karina García al mes? Esto dijeron en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Camilo Trujillo aseguró que sus gastos personales son muy distintos a los de Yina y no sobrepasan los cinco millones de pesos al mes.

Por su parte, Karina García puntualizó que su cifra es mucho más alta, pero que hay que tener en cuenta que tiene hijos. "Los míos pasan los 17 millones", expresó.

