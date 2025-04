Equipo de 'La Toxi Costeña' advierte que están usando su nombre para engañar a las personas en redes sociales

En los últimos días, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 recibieron ropa de sus managers y 'La Toxi Costeña' se quejó por algunas prendas. Por lo tanto, en las redes sociales han surgido iniciativas para, supuestamente, enviarle artículos a la influencer que todavía se encuentra en competencia.

Sin embargo, su equipo de trabajo, a través de las redes oficiales de la también cantante, advirtió que esa modalidad podría prestarse para engaños y que, debido a que ellos no tienen ninguna relación con esa iniciativa, no se hacen responsables.

¿Qué fue exactamente lo que manifestó el equipo de trabajo de 'La Toxi Costeña', la actual participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como el equipo de 'La Toxi Costeña' advirtió posibles engaños en las redes sociales

"Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de 'La Toxi Costeña'. Todo está bien, no está pasando nada malo y solo están malinterpretando las cosas", escribieron los colaboradores de la influencer en una historia de Instagram.

"Hay gente haciendo recolectas y pidiendo dinero a través de redes sociales para comprarle ropa, supuestamente, a 'La Toxi'. Por favor, no se dejen engañar, que si en estos momentos necesitamos alguna ayuda, se los hacemos saber. Hay mucha gente queriendo ganar protagonismo en redes sociales, así que tengan cuidado", agregaron.

Además, a través de otra historia de Instagram, explicaron que la misma 'Toxi Costeña' es la que ha pedido que le envíen ropa de su casa y que por eso uno de sus hijos le hizo llegar tres jeans. Sin embargo, también precisaron que en la maleta iban prendas nuevas.

El equipo de 'La Toxi Costeña' pidió que esos actos sean denunciados

Luego de esas advertencias, el equipo de 'La Toxi Costeña' indicó en la mañana de este 15 de abril que han conocido que muchos seguidores se han visto afectados y, por ende, pidieron que se realicen las respectivas denuncias.

"Invitamos a todas las personas y a las tiendas a las que supuestamente les están pidiendo dinero para enviarle ropa a 'La Toxi', a que por favor denuncien este tipo de actividades que solo perjudican a los seguidores", concluyeron.