¿'La Toxi Costeña' se arrepiente de haberse juntado con las 'chicas fuego' en el principio? Esto declaró

Melissa Gate ha sido uno de los principales temas de conversación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 durante el último tiempo. Pues, aparte de su intercambio con Manelyk, de La Casa de los Famosos All-Stars, ha sido la participante más apoyada por los televidentes.

Teniendo en cuenta lo bien que han recibido los integrantes de La Casa de los Famosos All-Stars a Melissa Gate y las buenas opiniones que han expresado sobre ella durante las conexiones con La Casa de los Famosos Colombia, Manelyk se interesó por saber cuál es la relación de ella con sus compañeros de reality.

En consecuencia, 'La Toxi Costeña' habló sin filtros acerca de cómo ha sido su interacción con la creadora de contenido. ¿Se arrepiente de no poder ser tan cercana a ella? Descubra aquí en Noticias RCN sus declaraciones.

'La Toxi Costeña' habló de su relación con Melissa Gate: ¿se arrepiente de la alianza que hizo en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

"Mi relación con Melissa es cordial y nos 'parchamos' durante los ratos que estamos. Yo sé que en otras circunstancias ella y yo nos hubiéramos llevado muy bien porque cuando estamos somos 'parchadas'", inició explicándole 'La Toxi Costeña' a Manelyk, en medio de una conversación en la que también estuvieron Andrés Altafulla y Emiro Navarro.

"Pero, no puede ser tan arraigado porque se va a ver como una traición. Yo siento que eso lo he sabido manejar para que no se vea que estoy en los dos lados, pero he dejado muy claro que si ella es bien conmigo, no me voy a meter en problemas que no son míos", complementó.

De esa manera, aunque 'La Toxi Costeña' no afirmó que no le hubiera interesado ser una 'chica fuego', sí dejó entrever que le hubiera llamado la atención poder tener una relación más frecuente con Melissa Gate.

Vea el video de la conversación que se llevó a cabo en La Casa de los Famosos Colombia 2025:

¿En dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025?

La Casa de los Famosos Colombia se puede ver todos los días, durante las 24 horas, a través de la aplicación digital del Canal RCN que se puede descargar aquí.

Además, las galas principales, que se emiten a las 9:00 de la noche entre semana y a las 8:00 los sábados y los domingos, se pueden visualizar en la pantalla del Canal RCN.