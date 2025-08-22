CANAL RCN
Equipo jurídico de Camila Rodríguez, expareja de Beéle, se pronuncia ante el fallo

El equipo legal de la creadora de contenido se pronunció ante el fallo a favor del cantante.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
08:22 p. m.
La vida personal del cantante Beéle ha sido blanco de discusiones por parte de miles de internautas que reaccionaron al más reciente fallo por parte de la justicia colombiana en la que se reconoció que el artista fue víctima de violencia intrafamiliar, tras resolverse un proceso administrativo en su contra.

Pese a las reacciones mediáticas, el equipo legal de Camila Andrea Rodríguez Ascanio se pronunció ante la gran ola de comentarios que el asunto generó en diversas redes sociales.

Equipo legal de Camila Rodríguez se pronuncia

Por medio de las redes sociales oficiales de la firma de abogados, explicó que dicho fallo debía mantenerse en reserva debido a su carácter confidencial, de modo que, dicha divulgación habría vulnerado el artículo 31 de la Ley 2126 de 2021 y la protección de datos de la víctima y de los menores involucrados.

Así mismo, la firma aclaró que el fallo de primera instancia no es una decisión definitiva por lo que la representada Camila Rodriguez “no pudo ejercer su defensa técnica de manera adecuada”. De esta manera, se interpusieron los recursos de reposición y apelación para que la decisión sea revisada por un juez de familia.

“Nos preocupa profundamente la conducta del equipo jurídico Brandon de Jesús López, quienes en calidad de representantes, hicieron público un fallo que la ley advierte mantener en reserva. Esta actuación constituye una vulneración grave a la intimidad de nuestra representada y de sus hijos, generando un daño irreparable y exponiendo a un juicio mediático que no corresponde a los cauces de la justicia”, señala el comunicado.

Finalmente, los representantes legales de Rodríguez manifestaron que iniciarán todas las acciones legales pertinentes para que se tomen correctivos frente a los responsables de la presunta filtración indebida.

Camila Rodríguez reacciona al fallo en redes

Por su parte, la creadora de contenido también es tendencia en redes al haber compartido su presunta reacción, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram. Por supuesto, las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar ya que cientos de ellos manifestaron su apoyo tras el fallo que benefició a su expareja.

