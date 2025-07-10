Esperanza Gómez tuvo que realizarse un procedimiento de emergencia en su columna: este es su estado de salud

En los últimos meses, la salud de Esperanza Gómez, la reconocida modelo colombiana y actriz del cine para adultos, ha sido tema de conversación.

La manizaleña, a través de sus redes sociales, mostró hace aproximadamente un mes que se descompensó y que tuvo que acudir a un hospital para recibir atención médica de inmediato.

Además, en un programa de televisión nacional aseguró que ha enfrentado problemas de parálisis y que, incluso, los especialistas le han indicado que podría quedar en silla de ruedas en tres años si no se realiza un monitoreo constante.

En medio de esa coyuntura, Esperanza Gómez, en su cuenta de Instagram, reveló que tuvo que realizarse un procedimiento de emergencia en su columna y explicó la razón.

Así fue como Esperanza Gómez informó que necesitó un procedimiento en su columna

Esperanza Gómez compartió una foto en la que se le ven varias gasas pequeñas a la altura de la columna. Esto, a raíz de las infiltraciones que le realizaron en esa zona.

"Finalmente, tuve mi tratamiento en la columna, que me deja funcionando bien por casi cuatro meses", comenzó detallando la reconocida modelo.

"Se debe repetir este mismo procedimiento al menos dos o tres veces por año. Gracias a mi doctor Juan Carlos Kafury Aragón, al doctor Zúñiga y a todos los profesionales que hacen que nos sintamos cómodos y seguros en sus manos. Mil gracias, me siento feliz otra vez", agregó.

De esa manera, dejó entrever que tendrá que guardar reposo para que la recuperación sea satisfactoria, pero que ha podido sentir alivio con el procedimiento y que su salud va evolucionando satisfactoriamente.

¿Qué otros problemas de salud ha enfrentado Esperanza Gómez?

En el último tiempo, Esperanza Gómez también ha explicado de manera abierta que el estrés la ha llevado a tener problemas emocionales complejos.

De hecho, la actriz ha indicado que ha habido días en los que ni siquiera ha tenido ganas de levantarse de su cama.

No obstante, también ha dejado claro que ha buscado la ayuda profesional correspondiente para sentirse mejor cada vez que lo necesita.