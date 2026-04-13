Reviven declaraciones de Esperanza Gómez sobre Jean Carlos Centeno y estallan las redes

Declaraciones de Esperanza Gómez sobre Jean Carlos Centeno encendieron las redes sociales, reavivando episodios de su vida personal.

La conversación, difundida en el podcast Dímelo King, volvió tendencia los nombres de Esperanza y Jean Carlos, despertando el interés del público por detalles de aquel encuentro.

Durante la entrevista, Gómez relató una experiencia ocurrida en su juventud, cuando participaba como modelo en eventos musicales.

A nosotras como Chicas Águila nos tocaba estar en la tarima y él me coqueteó y yo le coquetee. Pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí, dijo.

Según explicó, coincidió en varias ocasiones con Centeno, quien en ese momento era una de las voces más reconocidas del vallenato en Colombia.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre Jean Carlos Centeno?

En el espacio digital, la actriz recordó cómo surgió la interacción con el cantante en medio de presentaciones en tarima. De acuerdo con su relato, el acercamiento fue espontáneo y se dio en un contexto laboral donde compartían escenarios con frecuencia.

Gómez aseguró que la química fue evidente desde el primer momento y que ambos mostraron interés mutuo. Además, destacó la admiración que sentía por el artista, especialmente por su voz, un elemento que, según sus palabras, influyó en la conexión que se generó.

En esa época yo tenía que 20 años 22 años, algo así, y coincidimos en la tarima y yo le empecé a coquetear de frente y el hombre copió.

Estas declaraciones no solo llamaron la atención por su carácter personal, sino porque involucran a una figura reconocida del género vallenato, lo que amplificó la repercusión en plataformas digitales.

Declaraciones de Esperanza Gómez se volvieron virales

El tema rápidamente escaló en redes sociales debido a la mezcla de farándula, música y nostalgia. Muchos usuarios recordaron la época en la que Centeno hacía parte del Binomio de Oro de América, una agrupación icónica del vallenato, lo que añadió contexto a la historia compartida por Gómez.

RELACIONADO Revelaron supuesto novio de Lina Tejeiro y surgieron rumores de embarazo

Asimismo, la naturalidad con la que la actriz narró los hechos y su tono contribuyeron a que el contenido se viralizara. En paralelo, antiguos seguidores del artista y del género revivieron momentos de esa etapa musical, impulsando la conversación digital.

En este caso, la historia entre Esperanza Gómez y Jean Carlos Centeno no solo despertó curiosidad, sino que también conectó con la memoria colectiva de una época del entretenimiento colombiano.