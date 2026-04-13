Esposa de J Balvin reveló secreto de Justin Bieber y su amistad con el antioqueño

La más reciente publicación de Valentina Ferrer en TikTok volvió a poner en conversación la cercana amistad entre J Balvin y Justin Bieber, justo en un momento en el que el artista canadiense volvió a ser tendencia por su comentada presentación en Coachella. Mientras el show del intérprete de Baby dividió opiniones entre elogios y críticas en redes sociales, la modelo argentina sorprendió al revelar un detalle profundamente humano sobre el vínculo entre ambos artistas.

En el video, Ferrer escribió una frase que rápidamente conmovió a miles de seguidores: “Algo para decir de Justin es que cuando Josecito estuvo mal siempre lo llamaba para saber cómo estaba”. La referencia apunta a uno de los episodios más complejos que atravesó el cantante colombiano, cuando sufrió fuertes cuadros de ansiedad y habló públicamente de las dificultades emocionales que vivió en medio de la presión de la fama.

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Un gesto que revela una amistad genuina

La confesión de Ferrer dejó en evidencia que la relación entre ambos artistas va mucho más allá de las colaboraciones musicales o los encuentros propios de la industria. En los momentos más delicados de la vida personal de Balvin, Bieber habría estado pendiente de su estado emocional, llamándolo con frecuencia para acompañarlo desde la distancia.

Ese detalle fue ampliamente valorado por los seguidores de ambos cantantes, quienes resaltaron la empatía del canadiense en una etapa especialmente sensible para el colombiano. La amistad entre los dos se ha fortalecido con el paso de los años, construida desde experiencias similares alrededor de la fama temprana, la exposición mediática y las luchas internas que ambos han reconocido públicamente.

Coachella reavivó las reacciones

La revelación tomó aún más fuerza porque coincidió con el regreso de Bieber a los escenarios en Coachella, una presentación que generó múltiples reacciones por su formato poco convencional. Mientras algunos fanáticos celebraron la propuesta nostálgica e íntima, otros quedaron sorprendidos por la manera en que el canadiense mezcló música, recuerdos y momentos virales en escena.

En medio de ese debate, las palabras de Ferrer aportaron una mirada distinta sobre la figura de Bieber: la de un amigo cercano y presente en uno de los capítulos más difíciles de la vida de J Balvin. Más allá del ruido mediático, el mensaje terminó resaltando el valor de la lealtad y el apoyo emocional entre dos estrellas globales que, pese a la magnitud de sus carreras, han sabido sostener una relación marcada por la confianza y el respeto mutuo.