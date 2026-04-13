Esta fue la millonada que cobró Justin Bieber por cantar con su laptop en el Coachella

El mundo entero tiene los ojos puestos sobre Justin Bieber, quien volvió a los escenarios tras casi cuatro años de ausencia y realizó su aparición estelar en uno de los festivales de música más famosos e importantes de Estados Unidos.

Su regreso fue por todo lo alto ya que no solo participó, sino que fue headliner para la edición del Coachella 2026 junto a demás artistas de talla internacional como Karol G y Sabrina Carpenter. No obstante, su presentación ya es todo un tema de discusión en redes sociales tras hablarse sobre la cifra que cobró y el performance que llevó a cabo.

¿Cuánto cobró Justin Bieber por cantar en el Coachella?

Según portavoces internacionales como la revista Rolling Stone, el canadiense habría recibido un pago aproximado a los 10 millones de dólares. Esto significa que por show el pago estaría distribuido en 5 millones de dólares por su presentación el pasado 11 y la del próximo 18 de abril.

Este cobro no solo refleja la importancia, popularidad e influencia del artista, sino que también se suma al listado de headliners que han cobrado cifras históricas en este festival como Beyoncé y Ariana Grande.

Así mismo, críticos musicales manifestaron la contundencia de su presentación ya que el artista habría elegido el festival como el escenario oficial para consolidar su regreso a las tarimas desde 2022.

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¿Cómo fue la presentación de Justin Bieber en el Coachella?

El momento más esperado de su presentación llegó y el artista arribó a uno de los escenarios más globales con un performance limpio y minimalista en donde el único elemento disruptivo era la sudadera color rosa que llevaba puesta.

Su show inició con algunos éxitos de su más reciente álbum Swag y Swag II en donde interpretó canciones como ‘All I Can Take’ y ‘Speed Demon’. Seguido de esto, su presentación se convirtió en un inédito karaoke en donde solo necesitó un computador y YouTube para reproducir algunos de sus clásicos más memorables como ‘Baby’, ‘Never say never’, ‘Favorite girl’, entre otras.

El momento se prestó para que el artista decidiera buscar algunos de sus videos y memes más virales en redes sociales como sus caídas, momentos graciosos, entre otras escenas que generaron recordación entre su fanaticada.

Su show es blanco de todo tipo de comentarios ya que varios manifestaron que su performance fue sencillo y con ausencia de preparación o empeño. Otros expresaron que su concierto apeló al estilo disruptivo que lo caracteriza.