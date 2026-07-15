¿La FIFA podría sancionar a Argentina por la bandera de las Malvinas? Esto dice el reglamento

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Tras remontar el marcador y eliminar a Inglaterra en las semifinales, los jugadores de la Albiceleste celebraron con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre ese momento fue el volante Leandro Paredes, quien respaldó el mensaje al ser consultado por la prensa una vez finalizado el encuentro.

¿Qué dijo Leandro Paredes sobre las Islas Malvinas?

En la zona mixta, durante una entrevista con Telefe, la periodista Sofía Martínez le recordó al mediocampista que el plantel había desplegado una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

La respuesta de Paredes fue contundente:

"Y siempre serán argentinas", dijo.

La imagen cobró aún más relevancia luego de que trascendiera que los aficionados argentinos no podrían ingresar al estadio con banderas relacionadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Finalmente, fueron los propios futbolistas quienes exhibieron el mensaje al terminar el compromiso.

La emoción de Paredes tras clasificar a otra final del Mundial

Más allá del gesto con la bandera, el campeón del mundo también habló sobre lo que significó eliminar a Inglaterra y alcanzar una nueva final con la Selección Argentina.

No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único y queda un pasito más, haremos lo mejor posible, expresó.

Pese a que Inglaterra abrió el marcador con un gol de Anthony Gordon, Paredes aseguró que nunca sintió que el partido estuviera fuera de control.

¿Si la vi complicada? Jamás. Creo que es el partido que más controlado tuvimos, que mejor jugamos y en el que más confiaba, afirmó.

El volante también destacó la fortaleza del grupo para superar los momentos difíciles durante el torneo.

Es una pasión muy grande que tenemos por esta camiseta, por nuestro país y por cada uno que tenemos al lado. Jugamos con mucho amor y respeto por el que tenemos al lado y eso nos llevó a conseguir cosas importantes y a estar en otra final del mundo, señaló.

Sobre el significado de vencer a Inglaterra, Paredes prefirió no profundizar, aunque dejó entrever la importancia del resultado.

“Me voy a guardar lo que pienso realmente de ganarle a Inglaterra”, comentó entre risas, antes de agregar: “Es una emoción increíble por todo lo que genera. Para nuestro país es algo único”.

Finalmente, el mediocampista recordó que disputar una nueva definición mundialista representa un sueño cumplido.

“Soñaba con jugar una final del mundo con la Selección y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único. Uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo y ojalá que el domingo les podamos dar otra gran alegría”, concluyó.

Argentina podría ser sancionada por la FIFA

El Código Disciplinario de la FIFA establece que no está permitido utilizar los partidos organizados por el organismo para transmitir mensajes de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo.

En concreto, el artículo 18, numeral 2, literal e) señala que podrá sancionarse el uso de "gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje que no sea apropiado para un acontecimiento deportivo, en particular aquellos de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva".

Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA concluye que la bandera exhibida por los jugadores de Argentina constituye un mensaje de carácter político o ideológico, podría imponer diferentes sanciones previstas en el Código Disciplinario.

Entre ellas figuran una advertencia, una reprimenda oficial, multas económicas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e incluso suspensiones para jugadores u oficiales, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad que determine el organismo. En cualquier caso, la FIFA primero tendría que abrir un procedimiento disciplinario, analizar las pruebas y garantizar el derecho de defensa antes de adoptar una decisión.