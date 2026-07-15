Subteniente quemado vivo por disidencias rompe el silencio tras casi un año de recuperación

El subteniente Miguel Ángel Mejía, del Ejército Nacional, narró por primera vez ante una cámara de televisión cómo sobrevivió al ataque en el que fue rociado con gasolina e intentaron quemarlo vivo presuntos integrantes de los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc en Putumayo.

Casi un año después de los hechos, el oficial aseguró que volvería a actuar de la misma manera porque considera que logró salvar la vida de uno de sus soldados y que otro militar terminó salvando la suya.

¿Cómo sobrevivió el subteniente Miguel Ángel Mejía al ataque?

Según el relato del oficial, el hecho ocurrió el 3 de septiembre del año pasado. Antes de iniciar la misión, él y sus soldados realizaron una oración. Minutos después enfrentaron el ataque. Mejía explicó que el soldado que cumplía la función de navegador terrestre fue el primero en prenderse en fuego y al intentar ayudarlo empujándolo con la mano, él también terminó envuelto en las llamas.

Las consecuencias fueron devastadoras. El subteniente de 25 años, sufrió quemaduras en el 50 % de su cuerpo y desde entonces ha enfrentado un largo proceso médico.

De acuerdo con su testimonio, ha sido sometido a 11 debridaciones para retirar tejido muerto, cinco injertos de piel y una septoplastia, además de múltiples terapias destinadas a recuperar su movilidad. En total, ha pasado por 17 cirugías durante su proceso de recuperación.

Para el militar, la experiencia dejó una enseñanza de resiliencia. Durante su recuperación afirmó que las personas pueden superar situaciones extremas y seguir adelante con el apoyo de sus seres queridos y la determinación de alcanzar las metas que se propongan, pese a las secuelas físicas que deja un hecho de esta magnitud.

¿Cuál es el estado de salud y el futuro del subteniente Miguel Ángel Mejía?

Los padres del oficial también compartieron cómo vivieron los momentos posteriores al ataque. Relataron que recibir la noticia fue una experiencia profundamente dolorosa y señalaron que la fe fue el principal apoyo durante el proceso. Explicaron que, frente a la incertidumbre, su única alternativa fue aferrarse a la oración mientras esperaban la evolución de su hijo.

Días atrás, el subteniente Miguel Ángel Mejía recibió honores por parte del ministro de Defensa y de la Cúpula Militar, un reconocimiento que, según contó, reforzó la fortaleza con la que ha enfrentado su recuperación.

A pesar de las lesiones sufridas y del prolongado tratamiento médico, aseguró que mantiene intacto su propósito de continuar su carrera militar, convencido de que los responsables del ataque no lograrán arrebatarle ese sueño.