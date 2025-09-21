Pareja de Aida Victoria Merlano apareció en video y lanzó mensaje de despecho

La vida sentimental de la influenciadora Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada, ha vuelto a acaparar titulares y a generar un intenso debate en las redes sociales. Lo que comenzó como un simple rumor, alimentado por el viral video de Tejada en una salida con amigos, se ha convertido en una ola de especulaciones sobre el estado de su relación, manteniendo a sus seguidores al borde de la expectación.

El epicentro de la polémica fue un video que circuló ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok. En el clip, Juan David Tejada aparece visiblemente afectado emocionalmente.

RELACIONADO Aida Victoria Merlano habló de infidelidad en medio de rumores de ruptura con su esposo

Al ser cuestionado sobre cómo superar una tusa (despecho), su respuesta fue contundente y llena de melancolía: “Que no se enamoren nunca”. Los gestos y el tono serio del empresario, interpretados por muchos como signos de tristeza, encendieron las alarmas de una posible ruptura.

La pareja, que recientemente dio la bienvenida a su hijo Emiliano, ha sido objeto de constante atención pública. Su relación, que inició tras el mediático noviazgo de Merlano con el streamer Westcol, siempre ha estado en el ojo del huracán. Sin embargo, en las últimas semanas, los seguidores notaron un cambio significativo: la notoria ausencia de Juan David en las publicaciones de Aida Victoria.

Antes, la pareja compartía regularmente momentos de su vida familiar, proyectando una imagen de felicidad y unión. Ahora, el contenido de la influenciadora se ha centrado exclusivamente en su bebé y en sus proyectos profesionales, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si viven separados.

Aunque ni Aida Victoria ni Juan David han hecho declaraciones oficiales sobre una separación, su silencio ha sido interpretado como una confirmación indirecta de que enfrentan una crisis. La falta de interacción en sus perfiles de redes sociales y los indicios que han dejado en sus publicaciones solo refuerzan la incertidumbre.

¿Qué ha dicho Aida Victoria?

Con los rumores en el aire, Aida Victoria utilizó su plataforma para abordar la situación. En lugar de ofrecer una respuesta directa que pusiera fin a las conjeturas, optó por una reflexión más profunda y universal.

“La vida exenta de problemas no existe”, afirmó, un eco de sabiduría popular que busca normalizar la lucha personal. “Todos tenemos problemas”, continuó, situando su situación dentro de la experiencia humana compartida.

Su mensaje, lejos de ser un simple desahogo, se convirtió en una lección sobre la forma en que se deben enfrentar las adversidades.

La influenciadora dejó en claro que de las dificultades se puede sacar una enseñanza valiosa. “Solo se puede pedir a Dios sabiduría para aprender de ellos y fuerza para trascenderlos”, dijo, con un tono que sugiere que las situaciones complicadas en su vida han dejado huellas de las que ha aprendido y que le han fortalecido como persona.