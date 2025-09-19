Aida Victoria Merlano habló de infidelidad en medio de rumores de ruptura con su esposo

En los últimos días, Aida Victoria Merlano ha sido tendencia debido a los rumores de ruptura con su esposo, Juan David Tejada. La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que hablaba de infidelidad, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre el verdadero estado de su relación.

El mensaje de Aida Victoria sobre infidelidad

Durante la grabación, Aida comenzó relatando que había encontrado a “un man en un motel” y que había sufrido para sacarlo de allí. Esta declaración despertó rápidamente la curiosidad de los internautas, quienes asociaron sus palabras con los recientes rumores de problemas en su matrimonio. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar que se trataba de un recurso creativo para promocionar una marca de calzado.

En tono jocoso, Merlano explicó que lo que realmente le causó sufrimiento fue haber usado tacones en lugar de tenis. Aclaró además que en ningún momento hacía referencia a su “marido”, refiriéndose a Juan David, con quien comparte la crianza de su hijo. La influenciadora agregó con ironía que “por marido ajeno sí pelearía”, un comentario que terminó de encender las reacciones en redes sociales.

Rumores sobre la relación con Juan David Tejada

Las especulaciones sobre una posible separación surgieron después de que la también influenciadora Yina Calderón asegurara que el verdadero padre del hijo de Aida Victoria sería el streamer Westcol. Asimismo, Calderón afirmó que Tejada le habría sido infiel con una joven en Medellín, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Ante estos señalamientos, Aida y Juan David salieron al paso y desmintieron dichas versiones, asegurando que no permitirían que rumores sin fundamento afectaran su vida personal ni familiar. Ambos expresaron su molestia por las constantes menciones de terceros que han intentado generar controversia alrededor de su relación.

Este episodio no es aislado, ya que en ocasiones anteriores Calderón también había involucrado a la pareja en comentarios sobre su vida privada, llegando incluso a revelar el embarazo de Aida antes de que ella lo hiciera públicamente.